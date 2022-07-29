Блінкен та Лавров вперше поговорили по телефону після початку війни в Україні

Держсекретар США заявив про неприпустимість подальшої окупації території України та зміни влади воєнним способом. США відреагують суттєвими санкціями, якщо цей сценарій реалізується.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вперше поговорили по телефоном після початку повномасштабної війни в Україні. Про це глава Держдепу повідомив на зустрічі Консультативного комітету з економічної політики США та Японії, яку транслювали у YouTube.

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За його словами, з російськими міністром була чесна та пряма розмова. Блінкен переконував Москву звільнити баскетболістку Брітні Грайнер та Пола Вілана, який відбуває 16-річний термін за підозрою у шпигунстві.

Грайнер затримали в Росії в лютому, її підозрюють у зберіганні наркотиків.

"Світ чекає від Росії виконання зобов'язань щодо угоди, досягнутої з Україною, Туреччиною та ООН з постачання зерна з України", — наголосив Блінкен.

За словами голови Держдепартаменту, світова спільнота не ухвалить плани РФ щодо подальшої окупації території України та зміни демократично обраної влади.

США запровадять додаткові суттєві санкції на Росію, якщо вона реалізує ці плани, резюмував він.

Розмова Блінкена і Лаврова — що говорять у МЗС РФ

У російському МЗС додали, що Лавров говорив Блінкену про "принципові підходи" та "виконання цілей" повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Російський міністр закликав Захід припинити постачати ЗСУ сучасну зброю.

[ + – ] У МЗС РФ заявили про проблему з американськими санкціями Фото: прес-служба МЗС РФ

"Міністр особливо зазначив, що ситуація ускладнюється американськими санкціями, а обіцянки США надати відповідні вилучення для російських продовольчих поставок поки що не реалізуються. Вказано на неприйнятність використання "колективним Заходом" цієї проблеми у своїх геополітичних інтересах", — йдеться у повідомленні.

Російська сторона запропонувала повернутися у стан діалогу в режимі "тихої дипломатії" щодо можливого обміну ув'язнених громадян Росії та США.

Сторони обмінялися думками щодо проблематики двосторонніх відносин, які гостро потребують нормалізації, зазначили в МЗС.