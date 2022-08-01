"Никогда не должна быть развязана": Путин высказался о ядерной войне

По словам российского президента, РФ "полностью выполнила свои обязательства" в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.

Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Об этом президент РФ сказал в приветственной речи к участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает российское информационное агентство ТАСС.

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"В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", – в частности, высказался лидер страны-агрессора.

Путина также подчеркнул, что Российская Федерация якобы полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.

"Россия как государство – участник Договора о нераспространении ядерного оружия последовательно следует его букве и духу", – добавил президент РФ.

Глава страны-агрессора считает, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без дополнительных условий.

Напомним, Россия может применить ядерное оружие против стран НАТО, если почувствует, что прямая атака Альянса на РФ неизбежна. Как считают аналитики Rand Corporation, существует четыре вероятных пути эскалации между РФ и НАТО.

Ранее Фокус рассказывал, что произойдет на Земле, если Россия начнет ядерную войн. Моделирование последствий возможной ядерной войны показывает, что средняя глобальная температура на планете снизится на 10 градусов Цельсия.