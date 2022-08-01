"Ніколи не має бути розв'язана": Путін висловився про ядерну війну

За словами російського президента, РФ "повністю виконала свої зобов'язання" у межах двосторонніх домовленостей із США щодо скорочення ядерних озброєнь.

Володимир Путін заявив, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не має бути розв'язана. Про це президент РФ сказав у вітальній промові до учасників і гостей X Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

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"У ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не має бути розв'язана", — зокрема висловився лідер країни-агресора.

Путіна також наголосив, що Російська Федерація нібито повністю виконала свої зобов'язання у межах двосторонніх домовленостей із США щодо скорочення ядерних озброєнь.

"Росія як держава — учасниця Договору про нерозповсюдження ядерної зброї послідовно дотримується її букви і духу", — додав президент РФ.

Глава держави-агресора вважає, що всі країни, які дотримуються вимог ДНЯЗ, повинні мати право на доступ до мирного атома без додаткових умов.

Нагадаємо, Росія може застосувати ядерну зброю проти країн НАТО, якщо відчує, що пряма атака Альянсу на РФ неминуча. Як вважають аналітики Rand Corporation, існує чотири ймовірні шляхи ескалації між РФ і НАТО.

Раніше Фокус розповідав, що станеться на Землі, якщо Росія почне ядерну війну. Моделювання наслідків можливої ядерної війни показує, що середня глобальна температура планети знизиться на 10 градусів Цельсія.