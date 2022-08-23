Я – девушка с Салтовки. И я хочу вернуться в свой Харьков

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Я не родилась в Харькове, но этот город сформировал меня: здесь я окончила школу, университет, впервые влюбилась и начала писать. С тех пор текст как инструмент самовыражения сопровождает меня во все периоды моей жизни.

В Харькове жила моя семья, здесь похоронена моя бабушка, которая очень важна для меня, и мой отец.

Харьков всегда был для меня чуть-чуть закрытым и холодным, таким эмоционально недоступным партнером. Но когда он все же начинает тебе доверять — ты открываешь этот город во всей его бурной и сложной красоте: творческих людей, экспериментаторов и нонконформистов, маленькие дворики, спрятанные за большими асфальтированными "советскими" проспектами, спускающихся отчаянно красивых девушек днем в метро на каблуке и с идеальным мейком.

Когда я переехала в Киев, то еще долго не могла понять, как это — носить кроссовки под платье. И, кстати, до сих пор люблю каблуки!

Когда ты привыкаешь к его немного холодному облику — то открываешь душу Харькова: везде асфальтированную, но такую ​​теплую, там, под асфальтом.

Я – девушка с Салтовки. Это такой спальный район, где вечером лучше не ходить по дворам, (это правило было актуальным еще, когда я ходила в школу), потому что можно "выгребти". В этом районе нет фэнси-баров и ресторанов, это типичный спальник со школами и детсадами, из которого мы, модные тинейджеры, всегда пытались сбежать "в центр".

Но сейчас от Салтовки почти ничего не осталось: микрорайон, где жили десятки тысяч человек, разрушен армией России, пришедшей к нам с войной. Россия разрушила мой дом, мою школу, мое детство. Больше неоткуда ехать "в центр".

И центр моего Харькова тоже избит ракетами. Я не смогу вернуться в свое детство, но очень хочу вернуться в свой город, в свой Харьков: без русских крыс, восстановленный и счастливый, теплый и творческий.

И я верю, что так будет. С днем ​​рождения, мой родной город. Люблю. Держись.

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