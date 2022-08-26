Киев готов к учебному году. Как будут учиться дети

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Друзья! Столица готовится к началу нового учебного года. На прошлой неделе я осмотрел укрытие в одной из школ на левом берегу города, а сегодня посетил одну из старейших школ Шевченковского района столицы.

Напомню, мы приняли решение, что в очном режиме школьники будут учиться только в тех учебных заведениях, где есть укрытия или где укрытие — в шаговой доступности. Мы завершаем проверку школ по их готовности. Потому что безопасность наших детей в условиях войны – самое главное.

22 из 421 муниципальной школы будут работать исключительно онлайн, поскольку в них и в шаговой доступности от них нет укрытий.

Обучать школьников сначала в онлайн-режиме будет и одна из школ в Подольском районе, наиболее пострадавшая в результате обстрелов столицы российскими варварами этой весной. В школе еще идет ремонт.

Остальные 95% школ Киева будут работать в смешанном формате обучения – как очном, так и онлайн.

Все, кто изъявил желание учиться очно, будут иметь такую ​​возможность. На сегодняшний день это — 132 тысячи школьников.

Относительно обследования укрытий, то в столице проверили все школы. В большинстве из них укрытия обустроены, укомплектованы мебелью – стульями, партами. Также оборудованы лежачие места, есть игровые комнаты, санузлы. В помещениях укрытий можно разместить всего 145 тысяч человек.

В некоторых учебных заведениях обустройство укрытий продолжается, планируем завершить все до конца сентября. В течение этого времени учащиеся и учителя будут переходить к расположенным рядом укрытиям в шаговой доступности — в школах по соседству, в метрополитене.

Всего в Киеве находятся 60% детей-школьников, 20% детей находятся за границей, 20% – в других регионах Украины. Более 4 тысяч детей-переселенцев уже приняли школы и сады столицы. И их количество увеличивается.

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