Київ готовий до навчального року. Як навчатимуться діти

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Друзі! Столиця готується до початку нового навчального року. Минулого тижня я оглянув укриття в одній зі шкіл на лівому березі міста, а сьогодні відвідав одну з найстаріших шкіл Шевченківського району столиці.

Нагадаю, ми прийняли рішення, що в очному режимі школярі навчатимуться лише у тих навчальних закладах, де облаштовані укриття чи де укриття — у кроковій доступності. Ми завершуємо перевірку шкіл щодо їхньої готовності. Тому, що безпека наших дітей за умов війни — найголовніше.

22 з 421 муніципальної школи працюватимуть лише онлайн, оскільки в них і крокової доступності від них немає укриттів.

Навчати школярів спочатку в онлайн-режимі буде і одна зі шкіл у Подільському районі, яка найбільше постраждала внаслідок обстрілу столиці російськими варварами цієї весни. У школі ще триває ремонт.

Решта 95% шкіл Києва працюватиме у змішаному форматі навчання — як очному, так і онлайн.

Усі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість. На сьогодні це — 132 тисячі школярів.

Щодо обстеження укриттів, то у столиці перевірили всі школи. У більшості з них укриття облаштовані, укомплектовані меблями — стільцями, партами. Також облаштовані лежачі місця, є ігрові кімнати, санвузли. У приміщеннях укриттів можна розмістити загалом 145 тисяч осіб.

У деяких навчальних закладах облаштування укриттів триває, плануємо завершити все до кінця вересня. Протягом цього часу учні та вчителі переходитимуть до розташованих укриттів у кроковій доступності — у школах по сусідству, у метрополітені.

Загалом у Києві перебувають 60% дітей-школярів, 20% дітей перебувають за кордоном, 20% — в інших регіонах України. Понад 4 тисячі дітей-переселенців вже прийняли школи та сади столиці. І їхня кількість збільшується.

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