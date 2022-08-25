США зробили вибір. Дуже погані новини для Росії

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Вибачте, але я з поганими новинами. З дуже поганими новинами для РФ.

Учора Пентагон озвучив, що новий пакет допомоги Україні призначений для зміцнення оборони держави на довгі роки, на відміну від короткострокової військової допомоги.

Фактично заява Пентагону означає:

Пентагон упевнений, що Україна як міжнародний суб'єкт збережеться. Україна розглядається як стратегічний союзник Заходу і йому допомагатимуть на постійній основі. Військова стратегія України — активне стримування Росії та обнулення її військового потенціалу.

Це дуже погані новини для Росії. Вторгнення в Україну повільно, але впевнено перетворюється для Росії на таке саме "болото", яким В'єтнам зрештою став для США. За абсолютно різних причин початку війн ці ситуації схожі. Але нагадаю, що внаслідок США витратили величезний військовий, фінансовий і людський ресурс, але нічого не досягли і змушені були залишити В'єтнам. Цією війною США не пишаються. На Росію чекає те саме, але помножене на руйнівні процеси накладання санкцій та ефект ізоляції від сучасних технологій. Фактично Кремль заганяє Росію у рамки Ірану. Жити так можна, але повноцінно розвиватися і грати активну роль у геополітиці не вдасться.

Росія змушена буде вивести війська з України, але наслідки для неї будуть набагато гіршими, ніж були наслідки виведення військ із В'єтнаму для США.

А головне, що вже продемонструвала Росія, що вона з її рівнем озброєння та з її армією не є рівним супротивником для США та НАТО. Міф розвіявся в Україні.

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