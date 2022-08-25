США сделали выбор. Очень плохие новости для России

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Извините, но я с плохими новостями. С очень плохими новостями для РФ.

Вчера Пентагон озвучил, что новый пакет помощи Украине предназначен для укрепления обороны государства на долгие годы, в отличие от более краткосрочной военной помощи.

Фактически заявление Пентагона означает:

Пентагон уверен, что Украина как международный субъеĸт сохранится; Украина рассматривается, как стратегический союзник Запада и ему будут помогать на постоянной основе; военная стратегия Украины — активное сдерживание России и обнуление ее военного потенциала.

Это очень плохие новости для России. Вторжение в Украину медленно, но уверенно превращается для России в такое же "болото", каким Вьетнам в итоге стал для США. При абсолютно разных причинах начала войн эти ситуации схожи. Но напомню, что в итоге США потратили огромный военный, финансовый и человечесĸий ресурс, но ничего не добились и вынуждены были покинуть Вьетнам. Этой войной США не гордятся. Россию ждет то же, но помноженное на разрушительные процессы наложения санкций и эффект изоляции от современных технологий. Фактически Кремль загоняет Россию в рамки Ирана. Жить таĸ можно, но полноценно развиваться и играть активную роль в геополитике не удастся.

Россия вынуждена будет вывести войска из Украины, но последствия для нее будут неизмеримо хуже, чем были последствия вывода войск из Вьетнама для США.

А главное, что уже продемонстрировала Россия, что она с ее уровнем вооружения и с ее армией не является равным противником для США и для НАТО. Миф развеялся в Украине.

Источник

Важно