Скрепы и Булгаков. Почему о нем нужно забыть хотя бы до нашей победы

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Считаю, что дерусификация должна состояться сначала в самой Украине. Как силой оружия и духа, так и в ментальной плоскости – в отмене русских культурных кодов, которые нас держат в русском мире. Нынешняя дискуссия о Булгакове и массовой литературе — из этой же сферы. Собственно, сам писатель в позднем совке стал продуктом советско-российского массолита.

Моя старшая дочь (ей недавно исполнилось 20) не только не видела кучу советских фильмов, но и не читала в полном объеме русскую совковую культовую классику. Ту, которую нам навязывали в обязательном школьном курсе.

Дочь знает и любит литературу. Мировую. Но у нее нет литературных аллюзий и отсылок к "мастермаргаритам", "собачьимсердцам" или "иронийсудьбам". И у нас с ней нет никаких проблем с пониманием.

Для таких детей, как моя дочь, булгаковы — одни из писателей в списке литературы третьей страны, наряду с сенегальскими или бразильскими литераторами.

Другое дело я. Я читал и перечитывал Булгакова. Цитаты из его произведений были очевидным способом коммуникации в культурном контексте. Были. До 24 февраля.

Мой отказ от Булгакова – мучительный, осознанный выбор. Поэтому я беру его книги и прячу в свой библиотечный "спецхран".

А на полочку, где стоял Булгаков, ставлю другие книги: "Тотальное сопротивление. Инструкция по ведению малой войны для каждого" — Ганса фон Даха, "Тактика легкой пехоты для малых подразделений" — Кристофера Ларсена и "Тактическая медицина. Пособие". Эти книги сегодня более важны.

Я не исключаю, что когда-то, лет через 15, после нашей Победы, когда моему сыну исполнится 18 лет, я покажу ему книги Булгакова. Расскажу о том, кто был этот автор и почему я храню "мастермаргариту" в дальнем ящике. Не раньше.

Как налогоплательщик в этом государстве я не хочу, чтобы за мои деньги содержались культурные заведения, которые чествуют персонажей, презиравших мою культуру и язык. Нет, пусть музей будет. Как публично/частное учреждение. Без госфинансирования.

В 1996 году для издания партии "Молодая Украина" я писал текст, в котором предлагал ликвидировать все творческие союзы, поскольку они — "государственный" рудимент советской эпохи и никакого отношения к искусству не имеют.

Собственно, даже ярые сторонники запрета Булгакова и те считают, что Союз писателей Украины должен быть ликвидирован. Пусть существует на собственные членские взносы, как саморегулируемое творческое учреждение, как любое другое ОО.

А Булгаков… Не воспрещать, а оптимизировать и забывать. На время карантина, до полной дерусификации Украины и украинцев.

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