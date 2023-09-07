Российский вертолет в подарок. Какие еще сюрпризы врагу готовит военная разведка Украины

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Полтора года большой войны изменили многое в силовых ведомствах. Но такую трансформацию, которую прошла военная разведка — ГУР, ни одна служба не повторила. Из аутсайдера ведомств по безопасности в мирное время — в самую мощную и эффективную спецслужбу Украины.

Если раньше ГУР был поставщиком актуальной разведывательной информации, то сегодня спецназ ГУР стал серьезной силой, которая повлияла на ход событий на всех участках фронта.

Впервые столкнулся с работой разведчиков во время большого вторжения россиян в Украну во время оккупации Киевщины. Когда рейды спецназа ГУР по вражеским тылам наделали шороху и быстро деморализовали оккупанта, мечтавшего о "Киеве за три дня". Конечно, в идеальном мире использовать высокопрофессиональный спецназ для удержания укреплений или для прямых штурмов — неэффективная трата драгоценного ресурса. Но в тот момент было не до теоретических выкладок. Все имеющиеся силы были брошены на защиту столицы. Собственно, это в итоге позволило выдержать первый страшный удар.

Именно во время защиты Киевской области был отработан один из важных элементов боевой работы — организация местных движений сопротивления. ГУР целенаправленно работает над созданием и координацией таких образований. Наши партизаны на оккупированных территориях имеют надлежащую подготовку, необходимое оружие и оборудование, средства связи и драгоценную информацию. Их действия не хаотичны и полностью укладываются в общую систему Сил безопасности и обороны. Их задачи не ограничиваются мелкими диверсиями. Именно эти группы позволяют получать актуальные разведывательные данные, максимально усложнять логистику врага, готовить почву для серьезных боевых операций и брать ценных пленных.

С самого начала вторжения глава ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что боевые действия должны переместиться на территорию врага. Поэтому пусть привыкают к бессонным ночам под звуки сирен. Сегодня беспилотники ГУР составляют большую силу и угрожают военным объектам практически на любом расстоянии от границы: от Ростова до Мурманска.

При этом ГУР полагается на средства собственной разработки и производства. На сегодня трудно оценить общий размер беспилотной флотилии ГУР, но последствия ее работы легко отследить в срочных новостях с мест событий.

Особый "сентимент" Буданов имеет к Крыму. Он считает, что если восстановить контроль над полуостровом, это станет одним из главных факторов будущей Победы. Рейды спецназа бьют в самые уязвимые места. В частности, на Тарханкуте большое сосредоточение авиационных и противовоздушных подразделений врага. Поэтому последние удары были направлены именно сюда. Параллельно идет методичное уничтожение систем ПВО, которые стали одними из основных целей беспилотного флота ГУР.

Удар по псковскому аэродрому — одна из самых ярких тыловых операций Украины Фото: РИА Новости

Агентурная работа ГУР сама по себе достойна уважения и восхищения. Каждый точный выстрел HIMARS — это результат кропотливой работы по сбору данных. Каждая удачная операция по освобождению территорий или планирование будущих действий как тактического, так и стратегического масштаба. Военное и политическое руководство государства получают полную информацию о планах и действиях вражеских лидеров.

Спецоперация ГУР "Синица" — абсолютно беспрецедентна не только в украинском, но и в мировом масштабе. Она позволила не просто получить боевой вертолет Ми-8 АМТШ. Эта модификация — относительно новая разработка врага, и Украина до сих пор не имела образцов этого оружия. Ведь полученный борт выпущен в 2016 году.

Полгода работы с пилотом позволили убедиться в подлинности намерений Кузьминова, обезопасить членов его семьи и воплотить план без потерь. Успешная спецоперация позволила получить чрезвычайно важные разведывательные данные, которые уже влияют на снижение эффективности вражеской авиации.

Кроме этого, была продемонстрирована действенность украинской формулы "технику в обмен на деньги". Военнослужащие РФ смогли убедиться — Украина придерживается обещаний. Пилот, который совершил такой шаг, жив, здоров, счастлив и с полумиллионом долларов в кармане. Хороший пример для подражания.

Серия "загадочных" смертей российских военных преступников стала доброй традицией этой войны. Показателен пример бывшего командира подводной лодки "Краснодар", с которой наносились ракетные удары по центру Винницы 14 июля 2022 года. Станислав Ржицкий, который отдал приказ о пуске ракет, спокойно уволился из рядов вооруженных сил врага и мечтал о спокойной жизни в родном Краснодаре. Но на годовщину своего преступления внезапно умер во время утренней пробежки по парку. Возможно, от раскаяния. А возможно, от семи пуль, которые впустил в него неизвестный, который также любил утренние пробежки.

Через пару дней Кирилл Буданов высказался в том смысле, что военные преступления не имеют срока давности. А потому их смерти продолжатся независимо от того, сколько времени прошло с момента преступления и где именно скрывается преступник. Это касается и медийных пропагандистов и коллаборационистов также.

Сегодня День военной разведки Украины! Военные разведчики уже стали легендой этой войны. Первый раунд нашей общей Победы достигнут именно их руками. Поздравляем вас, друзья! До окончательной Победы над московской империей!

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