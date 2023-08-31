Удар по Пскову. Почему российская ПВО оказалась не готова к украинским БПЛА

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Небольшая деталь из псковского воспламенения.

Традиционно российская сторона сейчас обвиняет Украину в том инциденте, который случился этой ночью на аэродроме в Пскове. Хотя внятных доказательств того, что за этим ЧП стоит Украина, Россия не предоставила.

Но даже если это так...

От границы Украины до Пскова по прямой — 700 км. То есть возникает вопрос, а как несколько БПЛА смогли преодолеть такое расстояние незамеченными и не будучи сбитыми ПВО, не имеющей аналогов в мире?

Другой момент. Если предположить, что действительно эти БПЛА летели из Украины, то каким маршрутом?

Украинские беспилотники готовятся к очередному дальнему вылету Фото: mil.in.ua

Около 400 км — это вблизи границы с Беларусью. Затем это Псковская область, граничащая с Латвией и Эстонией — странами-членами НАТО.

То есть что же это получается, Россия не имеет ПВО вдоль границы с Беларусью и в области, граничащей со страшными и агрессивными странами НАТО?

А что делать, когда треть действующей ПВО сгорела в Украине, треть находится в Украине для прикрытия оккупационных войск, а оставшуюся треть приходится концентрировать для защиты хотя бы Москвы и Крымского моста. При этом, с каждым днем этой ПВО становится стабильно все меньше.

Вот в таких условиях острого дефицита, похоже, даже коварное и агрессивное НАТО не таким страшным становится, и перед угрозой с Запада можно обнажить передовую локацию.

Представляю, что с такими тенденциями будет с российской ПВО к концу 2023 года.

Россия, спишь?

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