Удар по Пскову. Чому російська ППО виявилася не готовою до українських БПЛА

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Невелика деталь зі псковського займання.

Традиційно російська сторона зараз звинувачує Україну в тому інциденті, який трапився цієї ночі на аеродромі в Пскові. Хоча свідомих доказів того, що за цим НП стоїть Україна, Росія не надала.

Але навіть якщо це так…

Від кордону України до Пскова за прямою 700 км. Тобто виникає питання, а як кілька БПЛА змогли подолати таку відстань непоміченими та не будучи збитими ППО, яка не має аналогів у світі?

Інший момент. Якщо припустити, що справді ці БПЛА летіли з України, то за яким маршрутом?

Українські безпілотники готуються до чергового дальнього вильоту Фото: mil.in.ua

Близько 400 км — це поблизу кордону з Білоруссю. Потім це Псковська область, що межує з Латвією та Естонією — країнами-членами НАТО.

Тобто що ж це виходить, Росія не має ППО вздовж кордону з Білоруссю та в області, що межує зі страшними й агресивними країнами НАТО?

А що робити, коли третина наявної ППО згоріла в Україні, третина перебуває в Україні для прикриття окупаційних військ, а третину, що залишилася, доводиться концентрувати для захисту хоча б Москви та Кримського мосту. Водночас із кожним днем цієї ППО стає стабільно дедалі менше.

Ось у таких умовах гострого дефіциту, схоже, навіть підступне й агресивне НАТО не таким страшним стає, і перед загрозою із Заходу можна оголити передову локацію.

Уявляю, що з такими тенденціями буде з російською ППО під кінець 2023 року.

Росіє, спиш?

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