Россия — это груз 200. Как ВСУ разрушили миф о непобедимости русской армии

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200-й день открытой войны очертил новую категорию России, как "страны 200" (по аналогии с "грузом 200" – погибшими). Фактически Россия идет к своему бесславному концу. Если раньше россияне называли Украину страной-ошибкой, которая не состоялась, как государство, то мы теперь считаем, что они — страна 200. 56 тысяч погибших российских военнослужащих, 20 тысяч безвозвратных потерь в брошенных против Украины частных военных компаниях. Всего — около 100 тысяч "груза 200" разных категорий воинов. И это без всяких "луганд*нов" и других квазиобразований.

По большому счету, 200-й день войны отметил, что РФ перешла рубикон — и штурмует уже не Днепр в попытке захватить Киев, а Стикс (реку мертвых в древнегреческой мифологии), переходя в категорию "страны 200".

Стремительное наступление ВСУ на харьковском направлении показало, что фронт может каскадно разваливаться даже от одной удачной операции.

А каскадное разрушение фронта показывает, что в РФ нет тылов, достаточных для обороны. Нет эшелонированного оборонительного рубежа. Нет поддержки у населения. Нет коммуникационных сетей логистики.

Показывает, что у оккупационных войск недостаточно подвижности и мобильности. Их можно легко и сильно бить, даже не доминирующими силами на фоне. Это очередной гвоздь в миф о непобедимой русской армии.

Кто-то уже сравнивает происходящее с Мугденами (наиболее масштабное, продолжительное (с 19 февраля по 10 марта 1905), самое кровопролитное сражение русско-японской войны, закончившееся победой Японии), с Цусимской морской битвой (май 1905 года, российская 2-я эскадра флота Тихого океана потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии). Сами россияне и кремлевские пропагандисты говорят, что это большое отступление, сравнивая с 1915 годом.

Они надеются на новый брусиловский прорыв (фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Российской армии под командованием генерала Брусилова во время Первой мировой войны, проведенная 22 мая — 7 сентября 1916, во время которой было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии). А я советовал бы российским пропагандистам, если и делать аналогии, то с 1917 годом. А именно — с тем, как разваливаются империи после поражений на фронте или выходе из проигрышной для себя войны (как было с русской империей после выхода из мировой войны). В таких реальностях, с учетом того что время спрессовывается, ускоряется, падение РФ, ее развал может произойти не в ближайшие два года, а гораздо быстрее.

Для украинского общества и армии то, что происходит — это получение огромного морального превосходства, огромный энтузиазм, ощущение того, что победа близка.

Думаю, зафиксированная социологами цифра 85% украинцев, уверенных в нашей победе, увеличится. Как увеличится и цифра тех, кто готов бороться дальше и не идти на компромиссы с агрессором. Это дает моральное право и уверенность президенту Зеленскому отвергать предложения о любых переговорах, тайных договоренностях, "договорняках" с РФ и отдельных представителей Запада (и не только), которые ему пытаются всячески подсунуть.

Об этом, в частности, говорит вчерашнее заявление Зеленского. Украина и этим наступлением, и подобными заявлениями в 200-й день войны фиксирует готовность воевать до конца — до победы. Какой будет считаться не просто изгнание оккупантов со всей нашей территории, но и разрушение РФ как источника постоянной опасности для всего мира.

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