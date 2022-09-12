Неделя великого наступления. 7 итогов для Путина и России

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1. Молчание Путина дорого ему обойдется

Потом. Но об этом отдельно нужно много писать. Главный сдвиг на этой неделе — россияне открыто в комментариях начинают писать о нем негатив. И триггером стало не наше наступление, а поздравление Карла ІІІ с приходом на престол (самое приличное: "Ты бы еще Гитлера поздравил").

2. Пропагандисты

Приблизительно треть российских пропагандистов закрыла свои телеграммы и ютубы для комментирования. Они не успевают чистить комментарии. И это далеко не наши комментарии. Хотя нам следует наваливаться.

3. Оппозиция крайних националистов

Как бы это не звучало странно, но в эти дни в России создается оппозиция из крайних националистов, где первые скрипки хотят играть Симоньян и Соловьев (этнические нероссияне, между прочим). Если быть более точным, создается прообраз этой оппозиции, которая сейчас объединена общими врагами: Шойгу и Герасимовым. Вообще эта протооппозиция очень пестрая и разномастная: от фашистов по типу Прилепина, недолюбливающих Путина, но боящихся об этом сказать, до пропутинских Кадырова и Соловьева. Кроме общего врага, их объединяет одна единственная вещь: они чувствуют важность нынешнего момента: сейчас или никогда. На волне ультранационализма они желают зайти в высшую лигу русской политики и получить статус системной парламентской оппозиции. Важно: это не единомышленники в политическом смысле этого слова, они часто ненавидят друг друга.

Но сейчас они впервые почувствовали вкус крови. Еще очень боятся, ждут ответ Кремля. Но благодаря нашим ВСУ они пробивают броню молчания в РФ. И они стоят в одном шаге от прямой критики Путина. Этот шаг можно пройти за день, а, может, и никогда.

4. Нечего сказать

Кремль молчит в надежде на то, что "публика дура" и проглотит все (как-то все рассосется). Но это не главная причина молчания: главная в том, что нечего сказать. Говорить хотя бы часть правды они не могут (они не нашли ни одного аргумента). Можно или молчать или лгать. Решили молчать о Харькове и рассказывать о мифических победах на юге. Проще говоря, у них нет "плана Б"

5. Элиты растеряны

Если будет стабилизирована линия фронта, они быстро оправятся. Это очень важно, потому что мы (люди) мыслим сегодняшним днем, тогда как государственные пиармашины мыслят как минимум плюс 3-6 месяцев. Потому режим пока еще не потек. Он просто начал подтекать.

6. Путин показал себя слабаком

Главное информационное достижение нашего большого военного прорыва – большие массы россиян поняли, что им врут. И врут не просто так (они знают, что им все время врут), а врут от бессилия. Путин показал себя слабаком. И потому у него есть два варианта: либо что-то делать на войне, либо закручивать гайки. Я надеюсь на второе.

7. Россию развалят сами россияне

Я всегда считал и считаю, что Россию развалят сами россияне. Поэтому хочу верить, что нынешний политический всплеск националистов приведет к их радикализации против власти и они пробьют окончательно стену молчания. И именно они объявят "Гласность", которой так боится российский режим.

И напоследок. Нам все еще нужно жить в режиме марафона.

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