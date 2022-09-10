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Последний шанс Путина. Использует ли Россия ядерное оружие

"Вероятность сценария, что российская межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боевой частью достигнет цели назначения и взорвется именно там, намного, намного ниже, чем вероятность того, что все это произойдет именно на территории России. Есть пять сценариев ЧП". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление"
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ядерное оружие, межконтинентальные баллистические ракеты, МБР, ядерное оружие России
Фото: Getty Images | Российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые могут нести ядерный заряд

Российское ядерное оружие опасно для самой же России. На протяжении последних чуть более шести месяцев я регулярно отвечал на вопросы о вероятности применения ядерного оружия Россией, используя доводы политического, геополитического и околополитического формата. Но сейчас, уверен, российские говорящие головы всех уровней после ряда интересных сообщений из зоны боевых действий могут опять угрожать применением ядерного оружия по Украине.

Что же, поговорим о технической составляющей. Не так давно Владимир Путин отдал приказ на проведение проверки готовности ядерной триады. Так вот, результаты его тогда не порадовали. Дело в том, что российское ядерное оружие опасно для применения в самой же России.

У каждой стоящей на вооружении межконтинентальной баллистической ракеты Российской Федерации высок риск отказа и ЧП на пяти этапах:

  • пуск и сбой старта в шахте;
  • пуск и самоподрыв в шахте либо на начальной траектории;
  • пуск и самоподрыв в воздушном пространстве над Россией;
  • пуск и падение межконтинентальной баллистической ракеты на территории России в связи с отказом двигателя с двумя сценариями — подрывом боеголовки при падении и не подрывом;
  • пуск, достижение цели, но отсутствие детонации боеголовки;

То есть вероятность сценария, что российская межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боевой частью достигнет цели назначения и взорвется именно там, намного, намного ниже, чем вероятность того, что все это произойдет именно на территории России. И осознание этих фактов лишь добавляет красок к прослушиванию выступлений российских говорящих голов с концертной программой "Ядерный пепел". Кстати, самое интересное, что в Северной Корее ракеты надежнее, чем российские, просто потому, что они новее.

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