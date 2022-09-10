Останній шанс Путіна. Чи використає Росія ядерну зброю

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Російська ядерна зброя небезпечна для самої Росії. Протягом останніх трохи більше шести місяців я регулярно відповідав на запитання щодо ймовірності застосування ядерної зброї Росією, використовуючи докази політичного, геополітичного та навколополітичного формату. Але зараз, упевнений, російські голови, що говорять, всіх рівнів після низки цікавих повідомлень із зони бойових дій можуть знову погрожувати застосуванням ядерної зброї по Україні.

Що ж, поговоримо про технічну складову. Нещодавно Володимир Путін віддав наказ на проведення перевірки готовності ядерної тріади. Отже, результати його тоді не порадували. Справа в тому, що російська ядерна зброя небезпечна для застосування в самій Росії.

У кожної міжконтинентальної балістичної ракети Російської Федерації, що стоїть на озброєнні, високий ризик відмови та НП на п'яти етапах:

пуск і збій старту в шахті;

пуск і самопідрив у шахті чи на початковій траєкторії;

пуск і самопідрив у повітряному просторі над Росією;

пуск і падіння міжконтинентальної балістичної ракети на території Росії у зв'язку з відмовою двигуна за двома сценаріями — підривом боєголовки під час падіння та не підривом;

пуск, досягнення цілі, але відсутність детонації боєголовки;

Тобто ймовірність сценарію, що російська міжконтинентальна балістична ракета з ядерною бойовою частиною досягне цілі призначення та вибухне саме там, набагато нижча, ніж імовірність того, що все це відбудеться саме на території Росії. І усвідомлення цих фактів лише додає фарб до прослуховування виступів російських голів із концертною програмою "Ядерний попіл". До речі, найцікавіше, що в Північній Кореї ракети надійніші за російські просто тому, що вони новіші.

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