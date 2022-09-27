Не ведитесь на яркий фантик. Что не так с рассуждениями о сфере услуг в Украине и ЕС

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Комплекс неполноценности (в Фейсбуке точно) сейчас сменился мнением, что "мы лучшие в мире, потому что у нас салоны красоты лучше. Извини, Европа!"

Жду момента, когда уровень жизни перестанет измеряться сферой услуг. Ведь у нас такой чрезвычайный сервис из-за того, что люди борются за выживание и готовы работать 24/7.

Врачи в развитых странах не носятся по отделению как электровеники еще 4 часа после окончания смены, чтобы получить в карман немного больше официальной оскорбительной зарплаты, а официант — не раб, к которому господа обращаются на Ты.

У меня прямо подгорает, потому что те, кто все это пишут, на самом деле не представляют реальной жизни, где люди не делают маникюр и не ходят ежедневно в рестораны.

Требуйте реального качества жизни, прав человека, собственности! Не коммуникационную витрину, а социальные гарантии.

Знаете, что такое социальные гарантии?

Это когда вас не могут уволить здесь и сейчас

Не могут выселить из арендованной квартиры через 3 дня, потому что продали ее

Не могут избежать ответственности, если из-за врача во время родов погиб ваш ребенок

Не могут украсть ребенка после развода

Не будут наблюдать, как муж бьет жену или ребенка

Нельзя дать взятки "гаишнику" и уехать

А если у тебя подтвержден порок сердца, то ты таки можешь без взятки получить белый билет, а не смех в лицо

Когда жилой дом таки проверен на противопожарную безопасность, когда в нем продают квартиры, а не только на бумаге

Суды, господи, суды

Можно продолжать вечно.

Да, действительно, жить в Украине очень комфортно, если вы имеете 5-10 тысяч в валюте в месяц и можете купить себе все, что должно быть обеспечено — обучение, безопасность, медицину. Но если вы учитель средней даже столичной государственной школы, то вряд ли лучшие салоны и рестораны нашей страны построены именно для вас.

Спасибо. Ваша требовательная подружка. И да, наши рестораны самые лучшие.

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