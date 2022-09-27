Не ведіться на яскраву обгортку. Що не так із міркуваннями щодо сфери послуг в Україні та ЄС
"Жити в Україні дуже комфортно, якщо ви маєте 5-10 тисяч у валюті на місяць і можете приватно купити собі все, що має бути забезпечено — навчання, безпеку, медицину. Але якщо ви вчитель середньої, навіть столичної державної школи, то навряд чи найкращі салони і ресторани нашої країни побудовані саме для вас". Думка.
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Комплекс меншовартості (у фейсбуці точно) зараз змінився аджендою "ми найкращі в світі бо у нас салони краси кращі. Вибач, Європо!".
Чекаю моменту, коли рівень життя перестане вимірюватися сферою послуг. Бо ж у нас такий надзвичайний сервіс через те, що люди борються за виживання і готові робити 24/7.
Лікарі у розвинених країнах не носяться по відділенню, як срані віники, ще 4 години після закінчення зміни, аби отримати в карман трохи більше за офіційну образливу зарплатню, а офіціант не раб, до якого пани звертаються на Ти.
Мені прямо підпікає, що ті, хто пише це все, не уявляють реального життя, де люди не роблять манікюр і не ходять щодня в ресторани.
Вимагайте реальної якості життя, прав людини, власності! Не комунікаційну вітрину, а соціальні гарантії.
Знаєте, що таке соціальні гарантії?
- Це коли вас не можуть звільнити тут і зараз
- Не можуть виселити з орендованої квартири через 3 дні, бо продали її
- Не можуть уникнути відповідальності, якщо через лікаря під час пологів загинула ваша дитина
- Не можуть вкрасти дитину після розлучення
- Не спостерігатимуть, як чоловік б'є дружину чи дитину
- Не можна дати хабарі "даішнику" та поїхати
- А якщо в тебе підтверджено порок серця, то ти можеш без хабара отримати білий квиток, а не сміх в обличчя
- Коли житловий будинок таки перевірено на протипожежну безпеку, коли у ньому продають квартири, а не лише на папері
- Суди, господи, суди
Можна продовжувати вічно.
Так, дійсно, жити в Україні дуже комфортно, якщо ви маєте 5-10 тисяч у валюті на місяць і можете приватно купити собі все, що має бути забезпечено — навчання, безпеку, медицину. Але якщо ви вчитель середньої, навіть столичної державної школи, то навряд чи найкращі салони і ресторани нашої країни побудовані саме для вас.
Дякую. Ваша вибаглива подружка. І так, наші ресторани найкращі.Важливо