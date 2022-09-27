Не ведіться на яскраву обгортку. Що не так із міркуваннями щодо сфери послуг в Україні та ЄС

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Комплекс меншовартості (у фейсбуці точно) зараз змінився аджендою "ми найкращі в світі бо у нас салони краси кращі. Вибач, Європо!".

Чекаю моменту, коли рівень життя перестане вимірюватися сферою послуг. Бо ж у нас такий надзвичайний сервіс через те, що люди борються за виживання і готові робити 24/7.

Лікарі у розвинених країнах не носяться по відділенню, як срані віники, ще 4 години після закінчення зміни, аби отримати в карман трохи більше за офіційну образливу зарплатню, а офіціант не раб, до якого пани звертаються на Ти.

Мені прямо підпікає, що ті, хто пише це все, не уявляють реального життя, де люди не роблять манікюр і не ходять щодня в ресторани.

Вимагайте реальної якості життя, прав людини, власності! Не комунікаційну вітрину, а соціальні гарантії.

Знаєте, що таке соціальні гарантії?

Це коли вас не можуть звільнити тут і зараз

Не можуть виселити з орендованої квартири через 3 дні, бо продали її

Не можуть уникнути відповідальності, якщо через лікаря під час пологів загинула ваша дитина

Не можуть вкрасти дитину після розлучення

Не спостерігатимуть, як чоловік б'є дружину чи дитину

Не можна дати хабарі "даішнику" та поїхати

А якщо в тебе підтверджено порок серця, то ти можеш без хабара отримати білий квиток, а не сміх в обличчя

Коли житловий будинок таки перевірено на протипожежну безпеку, коли у ньому продають квартири, а не лише на папері

Суди, господи, суди

Можна продовжувати вічно.

Так, дійсно, жити в Україні дуже комфортно, якщо ви маєте 5-10 тисяч у валюті на місяць і можете приватно купити собі все, що має бути забезпечено — навчання, безпеку, медицину. Але якщо ви вчитель середньої, навіть столичної державної школи, то навряд чи найкращі салони і ресторани нашої країни побудовані саме для вас.

Дякую. Ваша вибаглива подружка. І так, наші ресторани найкращі.

Джерело

Важливо