Жадан, Нобель и Порно. Как я вручила Жадану Нобелевскую премию по литературе

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Книгоиздательство в те времена было в упадке. Все интересное можно было прочесть только в литературных журналах, и я читала те, которые тогда издавались не в Украине. Даже не припомню, какой это был год, но однажды в "Иностранной литературе" наталкнулась на рассказ, который меня разорвал. Название его — "Порно", и под рассказом было написано "перевод с украинского". И тут я замираю. Боже, неужели? Так талантливо, так круто, так болезненно. Автор — Сергей Жадан.

Я пообещала Жадану, что когда-нибудь скажу, как я с ним познакомилась. И я готовилась написать о том, что впервые прочла его в московском журнале на русском языке.

Я придумала, что напишу это в тот день, когда Жадан получит Нобелевскую премию по литературе. Поэтому пишу это сегодня. Потому что лично я ему эту премию вручила. Еще давно.

А потом, уже после моего открытия автора, я узнала, что мы родились с ним в один день.

И сколько общих друзей, приветствуя меня 23 августа, говорили, как Иван Леньо: "Ну, тебя я поздравил, сейчас буду поздравлять Жадана", или как Юлия Бартле: "О, только что поздравила Жадана, теперь поздравляю тебя", "А знаешь, что сегодня Жадан родился?"

Да, я и знала, и читала, и пела его, но почему-то тропы нашей жизни никак не пересекались. И вдруг в августе этого года, выгуливая собаку Бетси на Бульваре Шевченко, я увидела Руслана Горового, спешащего на автобусную остановку, где, о Чудо! стоял скромненько Сергей Жадан. Мы там и познакомились, и нашу первую встречу зафиксировал Руслан Горовой. Я бросилась на шею к Жадану, многое хотелось сказать, особенно о нем и его жизни в Харькове с 24.02.2022, но слова были лишние. Поэтому я вот так долго-долго держала его в объятиях. А Руслан держал Бетси, которая прыгала от радости и пыталась всех поцеловать. Да, так я еще никогда ни с кем не знакомилась. Но ведь это Сергей Жадан.

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