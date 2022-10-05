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Мнения Российско-украинская война

Уберите глупость из эфиров. Как недоэксперты, ведущие радио и ТВ гробят Украину

"Не надо недооценивать врага. 300 тысяч мобилизованных — это, конечно, мясо. Но мясо с мозгами, мясо обучаемое, мясо, стремящееся выжить. И чтобы выжить — оно будет убивать. Даже если ненавидит войну, Путина и всю российскую империю вместе с Киркоровым". Мнение.

Юрий Касьянов
Юрий Касьянов
Военнослужащий ВСУ
1439
мобилизация РФ, мобилизация россия
На каждых десять убитых мобилизованных РФ все равно придется один погибший наш воин
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Сегодня много ездил. Слушал радио. Эйфория такая в эфире, что хочется бесконечно стучать по дереву. Головой ведущего, а также головами, или что там у них есть, золотой плеяды "военных экспертов", навечно прописанных в теле- и радиостудиях. Я тоже безумно рад нашим успехам (оплаченным кровью наших солдат), но война далеко не закончилась. Будут еще тяжелые потери, будут жестокие поражения. Война — девка переменчивая. Мстительная. Коварная. Не прощающая ошибок и не любящая промежуточных побед.

Не надо недооценивать врага. 300 тысяч мобилизованных — это, конечно, мясо. Но мясо с мозгами, мясо обучаемое, мясо, стремящееся выжить. И чтобы выжить — оно будет убивать. Даже если ненавидит войну, Путина и всю российскую империю вместе с Киркоровым.

Не надо смеяться над врагом. Не время. На каждых десять убитых мобилизованных все равно придется один погибший наш воин. И кто его заменит? "Эксперты"? Хорошо рассуждать о победах в мягких студийных креслах.

Не стоит забывать, что мобилизационный ресурс Кремля в 3,5 раза превышает наш. То есть в ответ на каждого мобилизованного орка в строй должны вставать 3-4 украинца, чтобы мы могли продолжать наступление и чтобы война снова не вернулась в Бучу и Ирпень.

И не надо успокаивать домохозяек надуманными сложностями применения ядерного оружия. Смешно слушать (и читать) эти бредни. Нет никаких "компонентов" ядерного оружия, которые якобы надо где-то собирать, смешивать, кипятить и процеживать. Тактическое ядерное оружие — ядерные снаряды для артиллерии, авиационные ядерные бомбы, ядерные боеголовки ракет — хранятся на инженерных базах хранения 12-го управления МО РФ в готовом к применению виде.

Принципиально 155 мм артиллерийский снаряд с плутониевой начинкой мало чем отличается от обычного снаряда, снаряженного неядерным ВВ. Такой снаряд можно привезти в хозяйственной сумке на фронт, хотя обычно ядерные боеприпасы доставляют подразделения 12-го управления самолетами, автоколоннами или поездами.

Поэтому когда западные СМИ (западные разведки) сообщают, что замечен поезд 12-го управления, следующий в западном направлении — это не смешно. Это не повод ржать в эфире над противником, дескать, они так возят стратегические ракеты, чтобы США не могли их засечь. Это не тот поезд. Там не ракеты.

В общем, мир, как обычно, сходит с ума. Одни сходят от злобы, другие от слабоумия, третьи от страха, четвертые от греха всезнайства и оголтелого шапкозакидательства. Война еще не закончилась. Готовьтесь к войне хотя бы сейчас.

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