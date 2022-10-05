Заберіть дурість з ефірів. Як недоексперти, ведучі радіо та ТБ гроблять Україну

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Сьогодні багато їздив. Слухав радіо. Ейфорія така в ефірі, що хочеться нескінченно стукати по дереву. Головою ведучого, а також головами, або що там у них є, золотої плеяди "військових експертів", назавжди прописаних у теле- та радіостудіях. Я теж дуже радий нашим успіхам (сплаченим кров'ю наших солдатів), але війна далеко не закінчилася. Будуть ще тяжкі втрати, будуть жорстокі поразки. Війна — дівка мінлива. Мстива. Підступна. Не прощає помилок і не любить проміжних перемог.

Не треба недооцінювати ворога. 300 тисяч мобілізованих — це, звичайно, м'ясо. Але м'ясо з мізками, м'ясо, що навчається, м'ясо, що прагне вижити. І щоб вижити, воно вбиватиме. Навіть якщо ненавидить війну, Путіна та всю російську імперію разом із Кіркоровим.

Не треба сміятися з ворога. Не час. На кожних десять убитих мобілізованих все одно прийде один загиблий наш воїн. І хто його замінить? "Експерти"? Добре розмірковувати про перемоги у м'яких студійних кріслах.

Не варто забувати, що мобілізаційний ресурс Кремля у 3,5 раза перевищує наш. Тобто у відповідь на кожного мобілізованого орка у стрій повинні вставати 3-4 українці, щоб ми могли продовжувати наступ і щоб війна знову не повернулася до Бучі та Ірпеня.

І не треба заспокоювати домогосподарок надуманими складнощами застосування ядерної зброї. Смішно слухати (і читати) ці марення. Немає жодних "компонентів" ядерної зброї, які нібито треба десь збирати, змішувати, кип'ятити та проціджувати. Тактична ядерна зброя — ядерні снаряди для артилерії, авіаційні ядерні бомби, ядерні боєголовки ракет — зберігаються на інженерних базах зберігання 12-го управління МО РФ у готовому до застосування вигляді.

Принципово 155 мм артилерійський снаряд із плутонієвою начинкою мало чим відрізняється від звичайного снаряда, спорядженого неядерною ВР. Такий снаряд можна привезти в сумці на фронт, хоча зазвичай ядерні боєприпаси доставляють підрозділи 12-го управління літаками, автоколонами або потягами.

Тому коли західні ЗМІ (західні розвідки) повідомляють, що помічено потяг 12-го управління, що йде у західному напрямку — це не смішно. Це не привід іржати в ефірі над противником, мовляв, вони так возять стратегічні ракети, щоби США не могли їх засікти. Це не той потяг. Там не ракети.

Загалом, світ, як завжди, божеволіє. Одні сходять від злості, інші від недоумства, треті від страху, четверті від гріха всезнайства і шаленого шапкозакидання. Війна ще не закінчилася. Готуйтеся до війни хоча б зараз.

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