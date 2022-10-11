Путь воина. Как быть максимально полезным Украине и не потерять себя

"Тут меня многие друзья спрашивают, что должны делать простые украинцы-патриоты (не военные) в этой ситуации. Куда девать свою ярость и беспомощность. Может, кому-то поможет моя простая философия. Я ее называю "Путь воина". С ней гораздо легче жить, действовать и просто спать… Она помогла мне не потерять себя 8 лет назад, когда началась эта война (с моего родного Донбасса)". Мнение.

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Во-первых, честно поговорить с собой и подготовиться к самому страшному.

Больше всего удручает именно неопределенность и неизвестность! Как только ты внутренне принял страшную реальность и свое место в ней, свою миссию и роль, сразу наступает облегчение. Войну, как бы страшно это ни казалось, нужно впустить в себя. Принять как данность. А ярость наоборот превратить в силу и сосредоточенность.

Очень помогает военная подготовка. Умение стрелять и обращаться с оружием, медицинская помощь в критической ситуации не помешает никому, даже девушкам. Уверен, нужно ввести такие курсы по подготовке для всех желающих — по выходным, с опытными инструкторами, в каждом городе.

[ + – ] Игорь Лиски: "Очень важно найти простую и понятную связь между тем, что ты делаешь каждый день, и нашей победой"

Во-вторых, от паники и подавленности обязательно нужно перейти к деятельности.

Любой, главное — осознанной. Очень помогает волонтерство, любое. И обязательное общение с военными, с теми, кто на фронте… От них веет уверенностью. Меня лично в любой сверхсложной ситуации спасает мысль о том, что тем ребятам под ежедневными обстрелами гораздо труднее, и мы не можем их подвести своим скулежом.

Очень важно найти простую и понятную связь между тем, что ты делаешь каждый день, и нашей победой. Работаешь, платишь налоги, создаешь хотя бы одно дополнительное рабочее место, пишешь информационные сообщения в соцсетях, донатишь на ВСУ, вовремя оплачиваешь коммуналку, сознательно экономишь электроэнергию или поддерживаешь тех, кому тяжело — все это приближает нашу победу!

И главное, не прогнозировать, когда будет конец этой ужасной войны, не откладывать жизнь на после победы, не ждать лучших времен.

Просто делать свое дело и попробовать каждый день прожить осознанно. Не впускайте безразличие в сердце. Быть украинцем, это значит – не таким как они!

Украина превыше всего!!!

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