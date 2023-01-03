Борис Джонсон: "Для быстрого окончания войны с Россией нужно усилить помощь Украине"

Related video

Меня не волнует, как часто мне это приходится повторять: война в Украине может закончиться лишь поражением Владимира Путина. Российские войска должны быть отброшены к фактической границе по состоянию на 24 февраля. Владимир Зеленский или украинский народ никоим образом не смогут принять иной результат, особенно после той жестокости, которую они пережили. Никакого соглашения "земля в обмен на мир" не будет, даже если бы его предложил Путин и даже если бы ему можно было доверять — а этого нет.

Поскольку война может закончиться только одним способом, вопрос в том, как быстро мы дойдем до ее неизбежного завершения. В интересах всех, в том числе России, чтобы куртина по авантюре Путина упала как можно скорее. Не в 2025-м, не в 2024-м, а в 2023-м.

Мир не может продолжать наблюдать, как украинцев терроризируют ракетами и беспилотниками.

Это моральная мерзость, что миллионы людей ночью остаются без отопления, света или воды, не говоря уже о постоянных и неизбирательных убийствах гражданских лиц. И чем дольше Путин будет продолжать свои нелепые нападения, тем дольше будет продолжаться глобальное экономическое кровотечение.

Существует серьезная опасность самоуспокоения по поводу промедления. Для всех, кто зависит от снабжения российским газом, эта зима будет очень тяжелой, но благодаря огромной организационной работе по созданию запасов газа мы ее переживем. Большая проблема заключается в следующей зиме 2023-2024 годов, когда эти запасы будут исчерпаны и пополнить их будет труднее. Недавно введенные в эксплуатацию терминалы сжиженного природного газа еще не будут подключены к сети. Некоторые европейские страны спешат нарастить мощности морской ветроэнергетики, но и это тоже не будет готово; и у нас точно не будет больше гражданских ядерных реакторов. Неужели мы действительно собираемся ждать и пустить все на самотек, чтобы Путин вернул часть своих рычагов влияния?

Пора срочно рассмотреть, что еще может сделать Запад, чтобы помочь украинцам достичь своих военных целей — или по крайней мере выгнать россиян со всех территорий, захваченных в 2022 году. Это единственное надежное основание, на котором можно начать разговор о будущем. Украинцы имеют доблесть, необходимую для успеха. Они это показали. Им просто необходимо вооружение.

Взнос Америки уже огромен — не менее 17 миллиардов долларов военной помощи. Великобритания выделила около 2,3 млрд фунтов стерлингов. Активизировались и другие страны.

Я знаю, что эти расходы болезненны во времена бюджетных ограничений, но время — это деньги, и чем дольше это будет продолжаться, тем больше мы все будем платить за военную поддержку.

Давайте разделим бремя и ускорим решение. Сначала предоставим украинцам необходимую помощь против воздушных атак. Киеву требуются беспилотные летательные аппараты для обнаружения мест запуска беспилотников и ракет, а также зенитные ракеты для их уничтожения. Беспилотники имеют такие же двигатели, как и скутеры Vespa, поэтому самолеты, которые будут сбивать их, не должны быть скоростными. Как сказал мне один украинец, "подошли бы и Spitfire". Мы больше не производим Spitfire в Великобритании, но во многих странах есть самолеты, которые могли бы выполнить эту работу.

Есть сообщение о том, что Путин начал устанавливать обычные боеголовки на ядерные крылатые ракеты — это может свидетельствовать о том, что ему не хватает беспилотников и ракет. Это только предположение, но мы не можем позволить себе ждать, чтобы его проверить. Как недавно сказал мне бывший советник по национальной безопасности США Герберт Реймонд Мак-Мастер, украинцы должны иметь возможность обезвреживать стрелы, но также они должны обезвредить лучника. Им нужны системы большего радиуса действия, такие как ATACMS, которые позволили бы им нацеливаться на пусковые площадки, а также им нужны бронемашины и танки, чтобы быстро отвоевать свою землю.

Мне известен надоедливый контраргумент, что наращивание поставок в Украину чревато эскалацией. Мы не решаемся рисковать, чтобы "не раздражать российского медведя". К счастью, после почти года этого ужасного конфликта мы видим, что это полная фигня. Путин знает, что он не может использовать ядерное или другое оружие массового поражения. Он знает о последствиях. Правда в том, что именно он боится эскалации. На вторжение его спровоцировала отнюдь не угроза со стороны Организации Североатлантического договора. Это десятилетие апатии и нерешительности Запада по поводу статуса Украины побудили бандита совершить свою ошибку. Запад, начиная с февраля, искупил этот провал потрясающей демонстрацией сплоченности и единства. Мы должны быть сильнее и смелее. Это дело идет только в одну сторону. Ради всего мира мы должны помочь отважным украинцам завершить дело, и чем скорее, тем лучше.

Источник

Важно