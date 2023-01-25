Какого черта ждет Запад?! Украинцам нужны танки. И они должны получить их от США и Германии

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Для чего западному миру нужны все эти танки в данный момент? Для охраны Северного Рейна-Вестфалии? Чтобы защищать Теннесси? Разъезжать по деревням Уилтшира? То же самое можно сказать и о каждом виде конвенциональных вооружений, которые могли бы помочь Украине положить конец этой агонии.

Не рассказывайте мне об "эскалации" или риске того, что, увеличивая нашу поддержку, мы каким-то образом спровоцируем Путина на какой-то очередной ужас. Почему мы должны бояться спровоцировать его, когда он уже показал, что сделает это без малейшего повода?

Как он может что-то еще "эскалировать", когда он уже дошел до такого варварства, что систематически разносит вдребезги дома мирных жителей?

Пойдет ли он на эскалацию с применением на поле боя ядерного оружия? Серьезно? Не верю ни на секунду. Если бы Путин был настолько безумен, чтобы применить ядерное оружие, он мгновенно потерял бы всех своих колеблющихся сторонников в мире — из Африки, Ближнего Востока, Азии, — которые в настоящее время готовы дать ему хоть какую-то поддержку. И что хуже всего, с его точки зрения, он потеряет китайцев. Он станет глобальным изгоем и погрузит Россию в такое состояние криогенной экономической изоляции, что нынешние санкции будут казаться умеренными.

И прежде всего, он потеряет российский народ, который будет в ужасе от последствий такого шага и от того, к чему он может привести. Но даже это не сработало бы. Это все равно не помешало бы украинцам воевать.

Он этого не сделает. Он хочет заставить нас говорить о ядерном оружии, потому что хочет изобразить свою войну как противостояние между НАТО и Россией. Это не так. Это жестокое и ничем не спровоцированное нападение на невинную европейскую страну, и все, что делают друзья Украины, — это помогают этой стране защищаться.

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