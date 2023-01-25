Якого біса чекає Захід?! Українцям потрібні танки. І вони повинні отримати їх від США та Німеччини

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Навіщо західному світу потрібні всі ці танки зараз? Для охорони Північного Рейну-Вестфалії? Щоб захищати Теннессі? Роз'їжджати по селах Вілтширу? Те саме можна сказати і про кожен вид конвенційних озброєнь, які могли б допомогти Україні покласти край цій агонії.

Не розповідайте мені про "ескалацію" чи ризик того, що, збільшуючи нашу підтримку, ми якось спровокуємо Путіна на якесь чергове жахіття. Чому ми повинні боятися спровокувати його, коли він уже показав, що зробить це без жодного приводу?

Як він може щось ще "ескалувати", коли він уже дійшов до такого варварства, що систематично розносить вщент доми мирних жителів?

Чи піде він на ескалацію із застосуванням на полі бою ядерної зброї? Серйозно? Не вірю ні на мить. Якби Путін був настільки безумний, щоб застосувати ядерну зброю, він миттєво втратив би всіх своїх прихильників у світі, які ще вагаються, — з Африки, Близького Сходу, Азії, — які нині готові дати йому хоч якусь підтримку. І що найгірше, на його думку, він втратить китайців. Він стане глобальним ізгоєм і занурить Росію в такий стан кріогенної економічної ізоляції, що нинішні санкції здаватимуться помірними.

І насамперед він втратить російський народ, який буде зляканий наслідками такого кроку і від того, до чого він може привести. Але навіть це б не спрацювало. Це все одно не завадило б українцям воювати.

Він цього не зробить. Він хоче змусити нас говорити про ядерну зброю, тому що хоче показати свою війну як протистояння між НАТО та Росією. Це не так. Це жорстокий і нічим не спровокований напад на безневинну європейську країну, і все, що роблять друзі України, це допомагають цій країні захищатися.

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