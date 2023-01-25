США, Китай і Німеччина: три ключові країни, яким вигідна довга війна в Україні

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Вигоди для США

Не поспішайте кидати каміння, а подивіться в історію. Хто отримав найбільшу кількість вигод після Другої світової війни?

зростання економіки США було найбільшим за всю історію — 18%;

США отримали контроль над більшою частиною світу, завантажили свою економіку замовленнями на відновлення зруйнованих країн, зробили долар світовою валютою;

довга війна сьогодні — це ренесанс американського ВПК;

довга війна та санкції проти Росії — зростання частки американської енергетики на європейському та світовому ринках;

довга війна — це остаточне виснаження Росії та шлях перезавантаження її політичних еліт;

довга війна — інструмент усунення незручного європейського недосуб'єкта.

Україна ж тут після довгої війни повністю залежатиме від зовнішньої допомоги та зможе влитися в групу країн, що входять в інтереси англосаксів у своєму регіоні, як Тайвань, Південна Корея, Ізраїль, Польща, до якої в Європі може бути додана Україна.

До того ж Україна — це перспективний енергетичний хаб Європи, логістичний хаб, який контролює частину європейських коридорів, учасник проєкту світової продовольчої безпеки та центр мілітарної безпеки Європи із сильним ВПК.

У майбутньому Україна є членом команди американців, який контролює розпад орди. США вже отримали реанімований НАТО й зростання оборонних замовлень для переозброєння армій світу.

Україна стала ідеальним полігоном випробування нових типів озброєнь, нових тактичних ходів, засобів зв'язку, ІПСО. Швидка війна, на жаль, ці "плюшки" не дасть реалізувати.

Вигоди для Китаю

Китай завжди був стратегом і реалізовував довгі проєкти для своєї вигоди. Китай не надав допомоги своєму союзнику-невдасі Росії, але Китай не засудив агресію та не допомагає Україні. Китай причаївся, як хижак, і чекає на свій момент для отримання вигод.

Ослаблена Росія рано чи пізно приповзе до Китаю навколішки. Так у руках Китаю виявляться і російські природні ресурси (критичні матеріали, енергетика, чорноземи), і російські військові технології, необхідні Китаю, і нові військові плацдарми.

Питання інтеграції східної частини Росії до Китаю — це питання часу. І Китай нікуди не поспішає. Ба більше, китайські військові уважно стежать за воєнними діями здалеку, готуючись до свого бліцкригу на Тайвані.

Вигоди для Німеччини

Німці завжди відкрито чи приховано не любили англосаксів. Росія їм завжди була геополітичним і економічним союзником. Це і ринок збуту, і сировина, і союзник у переділі світу.

Вторгнення Росії в Україну поставило німців у незручне становище. Начебто це суперечить "європейським цінностям", але як же гроші та світове панування? Загалом німці знайшли й тут свої вигоди. Готують свої варіанти плану Маршалла, реалізація якого дозволить завантажити німецьких виробників.

Плюс Європа потребує 14 млн трудових мігрантів, які критично потрібні для збереження економічного зростання Європи, яка старіє. І довга війна в Україні — це ідеальна нагода заповнити дефіцит трудових ресурсів. Це одна з причин, чому німцям невигідно давати Україні свої танки.

Можу продовжити список вигодоотримувачів:

тут і Туреччина з її особливою роллю переговорника й торговця зерном;

й Індія, що купує з величезним дисконтом російську нафту;

й Іран, який отримав ядерні технології та сучасні літаки;

і Венесуела, котрій дозволили продавати нафту.

Важливо пам'ятати, що війна для когось — велика трагедія, а для когось — нові капітали та можливості. Цей текст не для того, щоб нагнітати паніку, а для того, щоб ми самі вчилися будувати своє майбутнє та визначати його й майбутнє своїх сусідів.

Україна теж матиме свої вигоди. Так, ми закінчимо війну та переможемо, але отримаємо зруйновану економіку, величезні борги й такого ж дикого сусіда за парканом. Але ми маємо шанс стати європейським економічним тигром. Таким собі Ізраїлем і Південною Кореєю Європи. Тільки для цього потрібно мати власний план. Довгий план. Чи є він?

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