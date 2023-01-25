США, Китай и Германия: три ключевых страны, которым выгодна долгая война в Украине

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Выгоды для США

Не торопитесь бросать камни, а посмотрите в историю. Кто получил наибольшее количество выгод после Второй мировой войны?

— рост экономики США был самым большим за всю историю — 18%;

— США получили контроль над большей частью мира, загрузили свою экономику заказами на восстановление разрушенных стран, сделали доллар мировой валютой;

— долгая война сегодня — это ренессанс американского ВПК;

— долгая война и санкции против России — рост доли американской энергетики на европейском и мировом рынках;

— долгая война — это окончательное истощение России и путь перезагрузки ее политических элит;

— долгая война — это инструмент устранения неудобного европейского недосубъекта;

Украина же здесь после долгой войны будет полностью зависеть от внешней помощи и сможет влиться в группу стран, входящих в интересы англосаксов в своем регионе — как Тайвань, Южная Корея, Израиль, Польша, к которой в Европе может быть добавлена Украина.

Причем Украина — это и перспективный энергетический хаб Европы, логистический хаб, контролирующий часть европейских коридоров, участник проекта мировой продовольственной безопасности и центр милитарной безопасности Европы с сильным ВПК.

В будущем Украина — член команды американцев, контролирующий распад орды. США уже получили реанимированный НАТО и рост оборонных заказов для перевооружения армий мира.

Украина стала идеальным полигоном испытаний новых типов вооружений, новых тактических ходов, средств связи, ИПСО. Быстрая война, к сожалению, эти "плюшки" не даст реализовать.

Выгоды для Китая

Китай всегда был стратегом и реализовывал длинные проекты для своей выгоды. Китай не оказал помощи своему союзнику-неудачнику России, но Китай не осудил агрессию и не помогает Украине. Китай притаился, как хищник, и ждет своего момента для получения выгод.

Ослабленная Россия рано или поздно приползет к Китаю на коленях. Так в руках Китая окажутся и российские природные ресурсы (критические материалы, энергетика, черноземы), и российские военные технологии, необходимые Китаю, и новые военные плацдармы.

Вопрос интеграции восточной части России в Китай — это вопрос времени. И Китай никуда не торопится. Более того, китайские военные внимательно следят за военными действиями издалека, готовясь к своему блицкригу на Тайване.

Выгоды для Германии

Немцы всегда открыто или скрыто не любили англосаксов. Россия для них всегда была геополитическим и экономическим союзником. Это и рынок сбыта, и сырье, и союзник в переделе мира.

Вторжение России в Украину поставило немцев в неловкое положение. Вроде бы это противоречит "европейским ценностям", но как же деньги и мировое господство? В общем, немцы нашли и здесь свои выгоды. Уже готовят свои варианты плана Маршалла, реализация которого позволит загрузить немецких производителей.

Плюс Европа нуждается в 14 млн трудовых мигрантов, которые критически нужны для сохранения экономического роста стареющей Европы. И долгая война в Украине — это идеальная возможность восполнить дефицит трудовых ресурсов. Это одна из причин, почему немцам невыгодно давать Украине свои танки.

Могу продолжить список выгодоприобретателей:

— здесь и Турция с ее особой ролью переговорщика и торговца зерном;

— и Индия, покупающая с огромным дисконтом российскую нефть;

— и Иран, получивший ядерные технологии и современные самолеты;

— и Венесуэла, которой разрешили продавать нефть.

Важно помнить, что война для кого-то — большая трагедия, а для кого-то — новые капиталы и возможности. Этот текст не для того чтобы нагнетать панику, а для того, чтобы мы сами учились строить свое будущее и определять его и будущее своих соседей.

У Украины тоже будут свои выгоды. Да, мы закончим войну и победим, но получим разрушенную экономику, огромные долги и такого же дикого соседа за забором. Но у нас есть шанс стать европейским экономическим тигром. Неким Израилем и Южной Кореей Европы. Только для этого нужно иметь свой план. Длинный план. Есть ли он?

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