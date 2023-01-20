США начинают системное уничтожение ЧВК "Вагнера": как это будет

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Бойцы ЧВК "Вагнера" принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь МО РФ. Многих вербуют в российских тюрьмах и колониях, обещая им помилование через 6 месяцев службы. Я лично знаком с Эриком Принсом, бывшим "морским котиком" и творцом самой большой частной военной компании мира Academi (ранее — Blackwater), которая, в отличие от ЧВК "Вагнера", абсолютно легальная. Во всяком случае, в отличие от Группы Вагнера, туда не берут заключенных.

По словам Эрика Принса, российская Группа Вагнера — это характерная для Российской Федерации извращенная система. Такие уродливые системы РФ порождает из-за своего бешенства, коррупции и извращения всего и вся. Подобные структуры создаются властями часто для того чтобы в итоге снять с себя ответственность за промахи и поражения. "Отдельные страны, как правило, пользуются наемниками, чтобы избежать военной ответственности, — сказал мне Эрик. — Мол, не власть что-то сделала негативное или ужасное, а именно структуры типа "Вагнера". Это – одна из причин, почему в некоторых государствах такие формирования процветают. Просто "вагнеровцы" — это вообще за пределами любых правил, понятий или каких-либо минимальных норм".

Что США будут делать с ЧВК "Вагнера"

Сейчас "Вагнер" стал "популярный". Пригожин под санкциями везде, в том числе его дети, мать и все, что связано с ним и вокруг него. То же самое будет со всеми, кто входит либо будет входить в этот "Вагнер". Они будут зафиксированы (все их "заслуги"), как террористическая организация, как пропагандисты насилия и грубого нарушения прав человека. И санкции будут на все, что с ними связано.

Когда Пригожин говорит своим из "Вагнера", мол, "бытовых преступлений не совершать, женщин не насиловать, с правоохранителями не увязываться" и так далее, то мы же понимаем, что все это — пустые слова. Сказать "не насиловать" или "не убивать" людям, которые получили огромные сроки именно за убийства и изнасилования, которые 5 минут слушают напутствия своего шефа и идут в бой на оккупированной территории… Вы же понимаете, какова цена этих слов и как эти зеки к ним прислушаются?

Думаю, что США выделят ресурсы для системного уничтожения этой группы. Не в последнюю очередь потому, что Пригожин пообещал вмешиваться в американские выборы. В глазах Америки Пригожин становится своего рода Усамой бен Ладеном. Он ведет себя слишком экстремально, как плохой бизнесмен и плохой пропагандист. И США доведут дело до конца.

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