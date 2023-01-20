США начинают системное уничтожение ЧВК "Вагнера": как это будет
"В глазах США Евгений Пригожин становится своеобразным Усамой бен Ладеном, чья деятельность вызывает крайнее беспокойство. По словам советника американского Госдепа Дерека Шолле, США не намерены терпеть дальнейшую вербовку наемников в российскую ЧВК "Вагнера" и хотят положить конец ее существованию". Мнение.
Бойцы ЧВК "Вагнера" принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь МО РФ. Многих вербуют в российских тюрьмах и колониях, обещая им помилование через 6 месяцев службы. Я лично знаком с Эриком Принсом, бывшим "морским котиком" и творцом самой большой частной военной компании мира Academi (ранее — Blackwater), которая, в отличие от ЧВК "Вагнера", абсолютно легальная. Во всяком случае, в отличие от Группы Вагнера, туда не берут заключенных.
По словам Эрика Принса, российская Группа Вагнера — это характерная для Российской Федерации извращенная система. Такие уродливые системы РФ порождает из-за своего бешенства, коррупции и извращения всего и вся. Подобные структуры создаются властями часто для того чтобы в итоге снять с себя ответственность за промахи и поражения. "Отдельные страны, как правило, пользуются наемниками, чтобы избежать военной ответственности, — сказал мне Эрик. — Мол, не власть что-то сделала негативное или ужасное, а именно структуры типа "Вагнера". Это – одна из причин, почему в некоторых государствах такие формирования процветают. Просто "вагнеровцы" — это вообще за пределами любых правил, понятий или каких-либо минимальных норм".
Что США будут делать с ЧВК "Вагнера"
Сейчас "Вагнер" стал "популярный". Пригожин под санкциями везде, в том числе его дети, мать и все, что связано с ним и вокруг него. То же самое будет со всеми, кто входит либо будет входить в этот "Вагнер". Они будут зафиксированы (все их "заслуги"), как террористическая организация, как пропагандисты насилия и грубого нарушения прав человека. И санкции будут на все, что с ними связано.
Когда Пригожин говорит своим из "Вагнера", мол, "бытовых преступлений не совершать, женщин не насиловать, с правоохранителями не увязываться" и так далее, то мы же понимаем, что все это — пустые слова. Сказать "не насиловать" или "не убивать" людям, которые получили огромные сроки именно за убийства и изнасилования, которые 5 минут слушают напутствия своего шефа и идут в бой на оккупированной территории… Вы же понимаете, какова цена этих слов и как эти зеки к ним прислушаются?
Думаю, что США выделят ресурсы для системного уничтожения этой группы. Не в последнюю очередь потому, что Пригожин пообещал вмешиваться в американские выборы. В глазах Америки Пригожин становится своего рода Усамой бен Ладеном. Он ведет себя слишком экстремально, как плохой бизнесмен и плохой пропагандист. И США доведут дело до конца.Важно