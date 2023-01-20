США починають системне знищення ПВК "Вагнера": як це буде
"В очах США Євген Пригожин стає своєрідним Усамою бен Ладеном, чия діяльність викликає крайнє занепокоєння. За словами радника американського Держдепу Дерека Шолле, США не мають наміру терпіти подальше вербування найманців у російську ПВК "Вагнера" та хочуть покласти край її існуванню". Думка.
Бійці ПВК "Вагнера" беруть активну участь у бойових діях в Україні, формально не підкоряючись МО РФ. Багатьох вербують у російських в'язницях і колоніях, обіцяючи їм помилування через 6 місяців служби. Я особисто знайомий із Еріком Принсом, колишнім "морським котиком" і творцем найбільшої приватної військової компанії світу Academi (раніше Blackwater), яка, на відміну від ПВК "Вагнера", абсолютно легальна. У всякому разі, на відміну від Групи Вагнера, туди не беруть ув'язнених.
За словами Еріка Принса, російська Група Вагнера — це характерна для Російської Федерації збочена система. Такі потворні системи РФ породжує через свій сказ, корупцію та збочення всього та вся. Подібні структури створюються владою часто для того, щоб у результаті зняти із себе відповідальність за промахи та поразки. "Окремі країни, як правило, користуються найманцями, щоб уникнути військової відповідальності, — сказав мені Ерік. — Мовляв, не влада щось зробила негативне чи жахливе, а саме структури типу "Вагнера". Це одна з причин, чому в деяких державах такі формування процвітають. Просто "вагнерівці" — це взагалі за межами будь-яких правил, понять чи якихось мінімальних норм".
Що США робитимуть із ПВК "Вагнера"
Нині "Вагнер" став "популярним". Пригожин під санкціями скрізь, у тому числі його діти, мати й усе, що пов'язано з ним і навколо нього. Те саме буде з усіма, хто входить або входитиме в цей "Вагнер". Вони будуть зафіксовані (всі їхні "заслуги") як терористична організація, як пропагандисти насильства та грубого порушення прав людини. І санкції будуть на все, що з ними пов'язане.
Коли Пригожин каже своїм із "Вагнера", мовляв, "побутових злочинів не чинити, жінок не ґвалтувати, з правоохоронцями не зв'язуватися" і так далі, то ми ж розуміємо, що все це порожні слова. Сказати "не ґвалтувати" чи "не вбивати" людям, які отримали величезні терміни саме за вбивства та зґвалтування, які 5 хвилин слухають напуття свого шефа та йдуть у бій на окупованій території… Ви ж розумієте, яка ціна цих слів і як ці зеки до них дослухаються?
Думаю, що США виділять ресурси для системного знищення цієї групи. Не в останню чергу тому, що Пригожин пообіцяв втручатися в американські вибори. В очах Америки Пригожин стає свого роду Усамою бен Ладеном. Він веде себе надто екстремально, як поганий бізнесмен і поганий пропагандист. І США доведуть справу до кінця.Важливо