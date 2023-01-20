США починають системне знищення ПВК "Вагнера": як це буде

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Бійці ПВК "Вагнера" беруть активну участь у бойових діях в Україні, формально не підкоряючись МО РФ. Багатьох вербують у російських в'язницях і колоніях, обіцяючи їм помилування через 6 місяців служби. Я особисто знайомий із Еріком Принсом, колишнім "морським котиком" і творцем найбільшої приватної військової компанії світу Academi (раніше Blackwater), яка, на відміну від ПВК "Вагнера", абсолютно легальна. У всякому разі, на відміну від Групи Вагнера, туди не беруть ув'язнених.

За словами Еріка Принса, російська Група Вагнера — це характерна для Російської Федерації збочена система. Такі потворні системи РФ породжує через свій сказ, корупцію та збочення всього та вся. Подібні структури створюються владою часто для того, щоб у результаті зняти із себе відповідальність за промахи та поразки. "Окремі країни, як правило, користуються найманцями, щоб уникнути військової відповідальності, — сказав мені Ерік. — Мовляв, не влада щось зробила негативне чи жахливе, а саме структури типу "Вагнера". Це одна з причин, чому в деяких державах такі формування процвітають. Просто "вагнерівці" — це взагалі за межами будь-яких правил, понять чи якихось мінімальних норм".

Що США робитимуть із ПВК "Вагнера"

Нині "Вагнер" став "популярним". Пригожин під санкціями скрізь, у тому числі його діти, мати й усе, що пов'язано з ним і навколо нього. Те саме буде з усіма, хто входить або входитиме в цей "Вагнер". Вони будуть зафіксовані (всі їхні "заслуги") як терористична організація, як пропагандисти насильства та грубого порушення прав людини. І санкції будуть на все, що з ними пов'язане.

Коли Пригожин каже своїм із "Вагнера", мовляв, "побутових злочинів не чинити, жінок не ґвалтувати, з правоохоронцями не зв'язуватися" і так далі, то ми ж розуміємо, що все це порожні слова. Сказати "не ґвалтувати" чи "не вбивати" людям, які отримали величезні терміни саме за вбивства та зґвалтування, які 5 хвилин слухають напуття свого шефа та йдуть у бій на окупованій території… Ви ж розумієте, яка ціна цих слів і як ці зеки до них дослухаються?

Думаю, що США виділять ресурси для системного знищення цієї групи. Не в останню чергу тому, що Пригожин пообіцяв втручатися в американські вибори. В очах Америки Пригожин стає свого роду Усамою бен Ладеном. Він веде себе надто екстремально, як поганий бізнесмен і поганий пропагандист. І США доведуть справу до кінця.

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