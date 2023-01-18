Росія виходить. Що Путін запропонував Державній Думі

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Президент Росії Володимир Путін запропонував Державній Думі денонсувати міжнародні договори Ради Європи, з якої його країну було виключено ще в березні 2022 року, після нападу на Україну. Тепер із російських законів, ймовірно, зникнуть вимоги щодо їх відповідності міжнародним зобов'язанням Росії у сфері прав людини, — пише Віталій Портников для Крым.Реалии.

Цікаво, що Володимир Путін пропонує російським парламентаріям денонсувати ці закони заднім числом, із 16 березня 2022 року. Режим російського президента більше не стиснутий навіть межами пристойності. І це при тому, що після 2014 року, коли було ухвалено рішення про анексію Криму та напад на Донбас, а у відповідь Росія отримала санкції Ради Європи, її представники постійно шантажували керівників організації, що їхня країна вийде з Ради Європи і перестане дотримуватися норм міжнародного законодавства.

Варто визнати, що цей шантаж тоді успішно спрацював. Не просто було скасовано санкції. Були змінені власне правила роботи в Раді Європи та ПАРЄ, щоб унеможливити застосування санкцій до держав-членів і зберегти поле для "діалогу". Зрештою після нападу Росії на Україну Раді Європи довелося поспіхом відмовлятися від діалогу з країною-агресором, а російським керівникам — із полегшенням відмовлятися від тих міжнародних норм, денонсацією яких вони роками лякали європейських парламентаріїв.

І я ще не забув цієї постійної аргументації багатьох європейських законодавців та експертів: як ви можете вимагати збереження санкцій! Адже внаслідок Росія вийде з Ради Європи, а її громадяни втратять останню можливість — доступ до міжнародного правосуддя! І це при тому, що Росія вже змінила Конституцію, заявила про превалювання внутрішнього законодавства над міжнародним і систематично не виконувала рішень Європейського суду з прав людини.

Зараз на тлі цього указу Путіна, варто ще раз сказати про нерозуміння західними політиками сутності російського підходу до політики. У Кремлі, певен, поважають лише силу.

Коли Путін анексував Крим — тобто пішов на обурливе порушення міжнародного права з часів Другої світової війни — на Заході обмежилися обережними санкціями, які не повинні були завдати шкоди економіці США та Євросоюзу, і вважали за краще зберегти можливості для діалогу з Росією. І зрештою Володимир Путін пішов шляхом, який повністю вивів Москву за межі цивілізованих міжнародних відносин. Зараз його вже не злякаєш санкціями та виключеннями. Росія і сама йде з будь-якої структури, членство в якій, схоже, загрожує прискореному будівництву тоталітаризму в одній окремо взятій країні.

Якби тоді, в 2014 році, реакція на Крим була б хоча б мінімально схожою з реакцією на масований напад, впевнений, що могло б не бути ні великого нападу, ні навіть Донбасу. Тепер за це нерозуміння психології російських чекістів найдорожчу ціну платять усі. Але, насамперед, звичайно ж, українські громадяни, чия країна стала ареною кровопролитної і жорстокої війни, до того ж перетвореної Кремлем, схоже, на ефективний інструмент тоталітарної реставрації самої Росії. Copyright © 2020 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Крым.Реалии (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода).

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