Новое Марсово поле во Львове. Фото Героев, обретших вечную жизнь в бою

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245 — столько было по состоянию на середину января. Сейчас, очевидно, больше. И это кроме тех, кто на самом кладбище. Мы впервые с начала Большой войны выехали куда-то западнее Киева — по грустному делу во Львов. И именно новые захоронения на Марсовом поле, по левую сторону от Лычаковского кладбища, поразили нас сильнее всего.

Длинный строй по восемь могил в "шеренге". Он уже уперся в конец поля, поэтому начали похороны во второй "коробке", рядом с первой. Почти каждый день по несколько новых насыпей — это видно по датам на таблицах. Хоронят львовян. И тех, кто служил во львовских частях. И тех, чьи родные сейчас здесь живут.

На фото — солдаты и офицеры, мужчины и девушки, добровольцы и кадровые, старшие и совсем молодые.

Герои Украины. Медийные, известные многим из СМИ воины (вот — Димид, вот — сын бывшего командующего НГУ Аллеров, Моисеенко, вот еще много знакомых лиц, мужчины подруг из ФБ). И просто солдаты, не менее уважаемые своими семьями и друзьями.

[ + – ] Марсово поле во Львове. Могилы погибших воинов усыпаны цветами [ + – ] Среди погибших - жители Львова и те, кто служил в воинских частях города, или здесь живут их родные [ + – ] Почти каждый день на Марсовом поле во Львове хоронят погибших военнослужащих [ + – ] Среди похороненных на Марсовом поле во Львове - множество совсем молодых ребят [ + – ] Венок от президента Украины, Марсово поле во Львове [ + – ] На свежих могилах лампадки горят круглосуточно [ + – ] Возле каждой могилы погибшего героя стоят флаги [ + – ] Марсово поле, Львов [ + – ] Марсово поле во Львове расширяется [ + – ] Среди похороненных бойцов - представители ультрас ФК "Карпаты" [ + – ] На могилах павших украинских воинов часто встречается красно-черный флаг [ + – ] Вместе с государственным флагом на могилах погибших часто встречается красно-черный флаг [ + – ] Новогодние гирлянды на могилах погибших военнослужащих, Марсово поле, Львов [ + – ] Шарфы ультрас, Марсово поле, Львов [ + – ] Красно-черные флаги на могиле погибшего бойца, Марсово поле во Львове [ + – ] Могилы погибших воинов на Марсовом поле во Львове утопают в цветах [ + – ] Погибшая военнослужащая на Марсовом поле во Львове [ + – ] Марсово поле, Львов. Стройные ряды могил тянуться на сотни метров [ + – ] Погибший за независимость Украины воин, Марсово поле во Львове [ + – ] Подпись на траурной ленте: "Зайчик...". Марсово поле, Львов [ + – ] Лампадки с зажженными свечами на Марсовом поле, Львов [ + – ] Свежие могилы на Марсовом поле во Львове [ + – ] Родные погибших часто приходят на кладбище [ + – ] Марсово поле, Львов [ + – ] Сумерки на марсовом поле во Львове [ + – ] Цветы, лампады, свечи. Марсово поле во Львове [ + – ] Вечная жизнь, обретенная в бою. Марсово поле, Львов [ + – ] Мистическая картина на Марсовом поле во Львове [ + – ] Вечером в свете свечных огней военное кладбище ранит до глубины души [ + – ] Могилы погибших военных на Марсовом поле во Львове [ + – ] Помнить погибших воинов - одна из главных обязанностей живых [ + – ] Марсово поле, Львов [ + – ] Государственные флаги Украины на территории военного кладбища во Львове

Государственные флаги, подразделений ВСУ, НГУ и добровольческих формирований. Ультрасов "Карпат", "Днепра", "Металлиста" обозначают шарфы-"розы".

На всех могилах — праздничные новогодние елки. "Зайчик…" — на одном из венков трогательное последнее посвящение от любимой.

У Марсова поля людно вплоть до сумерек — сюда приходят родные, близкие, друзья погибших. Но и ночью на одной из могил сидит молодая вдова.

Одно из сотен новых кладбищ этой долгой, старой, кровавой войны. В которой мы отомстим и победим. Запомним ее цену и чествуем каждого героя. Только пусть все это будет не зря.

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