Новое Марсово поле во Львове. Фото Героев, обретших вечную жизнь в бою
Это выглядит как мистическое кино, но это жизнь. То есть смерть. Нет, все-таки жизнь. Вечная жизнь, обретенная в бою. Львов. Лычаков. Вечер. 245 могил за оградой большого кладбища. На могилах и над ними, словно витают души — огоньки, фонари, гирлянды, горы цветов. И кресты, флаги, флаги, снова флаги, улыбающиеся ребята на портретах.
245 — столько было по состоянию на середину января. Сейчас, очевидно, больше. И это кроме тех, кто на самом кладбище. Мы впервые с начала Большой войны выехали куда-то западнее Киева — по грустному делу во Львов. И именно новые захоронения на Марсовом поле, по левую сторону от Лычаковского кладбища, поразили нас сильнее всего.
Длинный строй по восемь могил в "шеренге". Он уже уперся в конец поля, поэтому начали похороны во второй "коробке", рядом с первой. Почти каждый день по несколько новых насыпей — это видно по датам на таблицах. Хоронят львовян. И тех, кто служил во львовских частях. И тех, чьи родные сейчас здесь живут.
На фото — солдаты и офицеры, мужчины и девушки, добровольцы и кадровые, старшие и совсем молодые.
Герои Украины. Медийные, известные многим из СМИ воины (вот — Димид, вот — сын бывшего командующего НГУ Аллеров, Моисеенко, вот еще много знакомых лиц, мужчины подруг из ФБ). И просто солдаты, не менее уважаемые своими семьями и друзьями.
Государственные флаги, подразделений ВСУ, НГУ и добровольческих формирований. Ультрасов "Карпат", "Днепра", "Металлиста" обозначают шарфы-"розы".
На всех могилах — праздничные новогодние елки. "Зайчик…" — на одном из венков трогательное последнее посвящение от любимой.
У Марсова поля людно вплоть до сумерек — сюда приходят родные, близкие, друзья погибших. Но и ночью на одной из могил сидит молодая вдова.
Одно из сотен новых кладбищ этой долгой, старой, кровавой войны. В которой мы отомстим и победим. Запомним ее цену и чествуем каждого героя. Только пусть все это будет не зря.Важно