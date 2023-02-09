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Мнения Российско-украинская война

Новое Марсово поле во Львове. Фото Героев, обретших вечную жизнь в бою

Это выглядит как мистическое кино, но это жизнь. То есть смерть. Нет, все-таки жизнь. Вечная жизнь, обретенная в бою. Львов. Лычаков. Вечер. 245 могил за оградой большого кладбища. На могилах и над ними, словно витают души — огоньки, фонари, гирлянды, горы цветов. И кресты, флаги, флаги, снова флаги, улыбающиеся ребята на портретах.

Дмитрий Лиховий
Дмитрий Лиховий
Главный редактор "Новинарні"
eye 26
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова
Фото: Facebook Дмитрий Лиховий | У Марсова поля людно до сумерек — приходят родные, близкие, друзья погибших. Но и ночью на одной из могил сидит молодая вдова
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245 — столько было по состоянию на середину января. Сейчас, очевидно, больше. И это кроме тех, кто на самом кладбище. Мы впервые с начала Большой войны выехали куда-то западнее Киева — по грустному делу во Львов. И именно новые захоронения на Марсовом поле, по левую сторону от Лычаковского кладбища, поразили нас сильнее всего.

Длинный строй по восемь могил в "шеренге". Он уже уперся в конец поля, поэтому начали похороны во второй "коробке", рядом с первой. Почти каждый день по несколько новых насыпей — это видно по датам на таблицах. Хоронят львовян. И тех, кто служил во львовских частях. И тех, чьи родные сейчас здесь живут.

На фото — солдаты и офицеры, мужчины и девушки, добровольцы и кадровые, старшие и совсем молодые.

Герои Украины. Медийные, известные многим из СМИ воины (вот — Димид, вот — сын бывшего командующего НГУ Аллеров, Моисеенко, вот еще много знакомых лиц, мужчины подруг из ФБ). И просто солдаты, не менее уважаемые своими семьями и друзьями.

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Марсово поле во Львове. Могилы погибших воинов усыпаны цветами
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Среди погибших - жители Львова и те, кто служил в воинских частях города, или здесь живут их родные
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Почти каждый день на Марсовом поле во Львове хоронят погибших военнослужащих
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Среди похороненных на Марсовом поле во Львове - множество совсем молодых ребят
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Венок от президента Украины, Марсово поле во Львове
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На свежих могилах лампадки горят круглосуточно
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Возле каждой могилы погибшего героя стоят флаги
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Марсово поле, Львов
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Марсово поле во Львове расширяется
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Среди похороненных бойцов - представители ультрас ФК "Карпаты"
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На могилах павших украинских воинов часто встречается красно-черный флаг
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Вместе с государственным флагом на могилах погибших часто встречается красно-черный флаг
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Новогодние гирлянды на могилах погибших военнослужащих, Марсово поле, Львов
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Шарфы ультрас, Марсово поле, Львов
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Красно-черные флаги на могиле погибшего бойца, Марсово поле во Львове
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Могилы погибших воинов на Марсовом поле во Львове утопают в цветах
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Погибшая военнослужащая на Марсовом поле во Львове
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Марсово поле, Львов. Стройные ряды могил тянуться на сотни метров
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Погибший за независимость Украины воин, Марсово поле во Львове
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Подпись на траурной ленте: "Зайчик...". Марсово поле, Львов
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Лампадки с зажженными свечами на Марсовом поле, Львов
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Свежие могилы на Марсовом поле во Львове
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Родные погибших часто приходят на кладбище
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Марсово поле, Львов
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Сумерки на марсовом поле во Львове
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Цветы, лампады, свечи. Марсово поле во Львове
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Вечная жизнь, обретенная в бою. Марсово поле, Львов
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Мистическая картина на Марсовом поле во Львове
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Вечером в свете свечных огней военное кладбище ранит до глубины души
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Могилы погибших военных на Марсовом поле во Львове
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Помнить погибших воинов - одна из главных обязанностей живых
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Марсово поле, Львов
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Государственные флаги Украины на территории военного кладбища во Львове
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могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
могила, цветы, венок, крест, погибший военный, марсово поле львов, лычаковское кладбище, вдова, марсово поле, похороні, герои украины, ультрас металлист, ультрас карпаты, ультрас, ультрас днепр
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Государственные флаги, подразделений ВСУ, НГУ и добровольческих формирований. Ультрасов "Карпат", "Днепра", "Металлиста" обозначают шарфы-"розы".

На всех могилах — праздничные новогодние елки. "Зайчик…" — на одном из венков трогательное последнее посвящение от любимой.

У Марсова поля людно вплоть до сумерек — сюда приходят родные, близкие, друзья погибших. Но и ночью на одной из могил сидит молодая вдова.

Одно из сотен новых кладбищ этой долгой, старой, кровавой войны. В которой мы отомстим и победим. Запомним ее цену и чествуем каждого героя. Только пусть все это будет не зря.

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