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Нове Марсове поле у Львові. Фото Героїв, які здобули вічне життя в бою

Це схоже на містичне кіно, але це життя. Тобто смерть. Ні, таки життя. Вічне життя, здобуте в бою. Львів. Личаків. Вечір. 245 могил за огорожею великого цвинтаря. На могилах і над ними наче витають душі — вогники, ліхтарі, гірлянди, гори квітів. І хрести, прапори, прапори, знову прапори, усміхнені хлопці на портретах.

Дмитрой Лиховій
Дмитрой Лиховій
Головний редактор "Новинарні"
eye 582
могила, квіти, вінок, хрест, загиблий військовий, марсове поле левів, личаківський цвинтар, вдова
Фото: Facebook Дмитро Лиховій | Біля Марсового поля людно до сутінків — приходять рідні, близькі, друзі загиблих. Але й уночі на одній із могил сидить молода вдова.
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245 — стільки було станом на середину січня. Нині, очевидно, більше. І це крім тих, хто на цвинтарі. Ми вперше з початку Великої війни виїхали кудись на захід від Києва — у сумній справі до Львова. І саме нові поховання на Марсовому полі, ліворуч від Личаківського цвинтаря, вразили нас найсильніше.

Довгий стрій по вісім могил у "шерензі". Він уже вперся в кінець поля, тому почав похорон у другій "коробці", поряд із першою. Майже щодня кілька нових насипів — це видно за датами на таблицях. Ховають львів'ян. І тих, хто служив у львівській частині. І тих, чиї рідні зараз тут мешкають.

На фото — солдати й офіцери, чоловіки та дівчата, добровольці та кадрові, старші та зовсім молоді.

Герої України. Медійні, відомі багатьом зі ЗМІ воїни (ось — Димид, ось — син колишнього командувача НГУ Аллеров, Мойсеєнко, ось ще багато знайомих облич, чоловіки подруг із ФБ). І просто солдати, які не менш шановані своїми сім'ями та друзями.

Марсове поле у Львові. Могили загиблих воїнів засипані квітами Fullscreen
Марсове поле у Львові. Могили загиблих воїнів засипані квітами
Серед загиблих — мешканці Львова й ті, хто служив у військових частинах міста, або тут мешкають їхні рідні Fullscreen
Серед загиблих — мешканці Львова й ті, хто служив у військових частинах міста, або тут мешкають їхні рідні
Майже щодня на Марсовому полі у Львові ховають загиблих військовослужбовців Fullscreen
Майже щодня на Марсовому полі у Львові ховають загиблих військовослужбовців
Серед похованих на Марсовому полі у Львові — безліч зовсім молодих хлопців Fullscreen
Серед похованих на Марсовому полі у Львові — безліч зовсім молодих хлопців
Вінок від президента України, Марсове поле у Львові Fullscreen
Вінок від президента України, Марсове поле у Львові
На свіжих могилах лампадки горять цілодобово Fullscreen
На свіжих могилах лампадки горять цілодобово
Біля кожної могили загиблого героя стоять прапори Fullscreen
Біля кожної могили загиблого героя стоять прапори
Марсове поле, Львів Fullscreen
Марсове поле, Львів
Марсове поле у Львові розширюється Fullscreen
Марсове поле у Львові розширюється
Серед похованих бійців — представники ультрас ФК "Карпати" Fullscreen
Серед похованих бійців — представники ультрас ФК "Карпати"
На могилах загиблих українських воїнів часто трапляється червоно-чорний прапор Fullscreen
На могилах загиблих українських воїнів часто трапляється червоно-чорний прапор
Разом із державним прапором на могилах загиблих часто трапляється червоно-чорний прапор Fullscreen
Разом із державним прапором на могилах загиблих часто трапляється червоно-чорний прапор
Новорічні гірлянди на могилах загиблих військовослужбовців, Марсове поле, Львів Fullscreen
Новорічні гірлянди на могилах загиблих військовослужбовців, Марсове поле, Львів
Шарфи ультрас, Марсове поле, Львів Fullscreen
Шарфи ультрас, Марсове поле, Львів
Червоно-чорні прапори на могилі загиблого бійця, Марсове поле у Львові Fullscreen
Червоно-чорні прапори на могилі загиблого бійця, Марсове поле у Львові
Могили загиблих воїнів на Марсовому полі у Львові потопають у квітах Fullscreen
Могили загиблих воїнів на Марсовому полі у Львові потопають у квітах
Загибла військовослужбовиця на Марсовому полі у Львові Fullscreen
Загибла військовослужбовиця на Марсовому полі у Львові
Марсове поле, Львів. Стрункі ряди могил тягнуться на сотні метрів Fullscreen
Марсове поле, Львів. Стрункі ряди могил тягнуться на сотні метрів
Загиблий за незалежність України воїн, Марсове поле у Львові Fullscreen
Загиблий за незалежність України воїн, Марсове поле у Львові
Підпис на жалобній стрічці: "Зайчик...". Марсове поле, Львів Fullscreen
Підпис на жалобній стрічці: "Зайчик...". Марсове поле, Львів
Лампадки зі свічками на Марсовому полі, Львів Fullscreen
Лампадки зі свічками на Марсовому полі, Львів
Свіжі могили на Марсовому полі у Львові Fullscreen
Свіжі могили на Марсовому полі у Львові
Рідні загиблих часто приходять на цвинтар Fullscreen
Рідні загиблих часто приходять на цвинтар
Марсове поле, Львів Fullscreen
Марсове поле, Львів
Сутінки на марсовому полі у Львові Fullscreen
Сутінки на марсовому полі у Львові
Квіти, лампади, свічки. Марсове поле у Львові Fullscreen
Квіти, лампади, свічки. Марсове поле у Львові
Вічне життя, отримане в бою. Марсове поле, Львів Fullscreen
Вічне життя, отримане в бою. Марсове поле, Львів
Містична картина на Марсовому полі у Львові Fullscreen
Містична картина на Марсовому полі у Львові
Увечері у світлі вогнів свічок військовий цвинтар ранить до глибини душі Fullscreen
Увечері у світлі вогнів свічок військовий цвинтар ранить до глибини душі
Могили загиблих військових на Марсовому полі у Львові Fullscreen
Могили загиблих військових на Марсовому полі у Львові
Пам'ятати загиблих воїнів — один із головних обов'язків живих Fullscreen
Пам'ятати загиблих воїнів — один із головних обов'язків живих
Марсове поле, Львів Fullscreen
Марсове поле, Львів
Державні прапори України на території військового цвинтаря у Львові Fullscreen
Державні прапори України на території військового цвинтаря у Львові
Марсове поле у Львові. Могили загиблих воїнів засипані квітами
Серед загиблих — мешканці Львова й ті, хто служив у військових частинах міста, або тут мешкають їхні рідні
Майже щодня на Марсовому полі у Львові ховають загиблих військовослужбовців
Серед похованих на Марсовому полі у Львові — безліч зовсім молодих хлопців
Вінок від президента України, Марсове поле у Львові
На свіжих могилах лампадки горять цілодобово
Біля кожної могили загиблого героя стоять прапори
Марсове поле, Львів
Марсове поле у Львові розширюється
Серед похованих бійців — представники ультрас ФК "Карпати"
На могилах загиблих українських воїнів часто трапляється червоно-чорний прапор
Разом із державним прапором на могилах загиблих часто трапляється червоно-чорний прапор
Новорічні гірлянди на могилах загиблих військовослужбовців, Марсове поле, Львів
Шарфи ультрас, Марсове поле, Львів
Червоно-чорні прапори на могилі загиблого бійця, Марсове поле у Львові
Могили загиблих воїнів на Марсовому полі у Львові потопають у квітах
Загибла військовослужбовиця на Марсовому полі у Львові
Марсове поле, Львів. Стрункі ряди могил тягнуться на сотні метрів
Загиблий за незалежність України воїн, Марсове поле у Львові
Підпис на жалобній стрічці: "Зайчик...". Марсове поле, Львів
Лампадки зі свічками на Марсовому полі, Львів
Свіжі могили на Марсовому полі у Львові
Рідні загиблих часто приходять на цвинтар
Марсове поле, Львів
Сутінки на марсовому полі у Львові
Квіти, лампади, свічки. Марсове поле у Львові
Вічне життя, отримане в бою. Марсове поле, Львів
Містична картина на Марсовому полі у Львові
Увечері у світлі вогнів свічок військовий цвинтар ранить до глибини душі
Могили загиблих військових на Марсовому полі у Львові
Пам'ятати загиблих воїнів — один із головних обов'язків живих
Марсове поле, Львів
Державні прапори України на території військового цвинтаря у Львові

Державні прапори, підрозділів ЗСУ, НГУ й добровольчих формувань. Ультрас "Карпат", "Дніпра", "Металіста" позначають шарфи-"троянди".

На всіх могилах — святкові новорічні ялинки. "Зайчик..." — на одному з вінків зворушлива остання посвята від коханої.

Біля Марсового поля людно аж до сутінків — сюди приходять рідні, близькі, друзі загиблих. Але й уночі на одній із могил сидить молода вдова.

Один із сотень нових цвинтарів цієї довгої, старої, кривавої війни. У якій ми помстимемося та переможемо. Запам'ятаємо її ціну та вшануємо кожного героя. Тільки нехай усе це буде не даремно.

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