Нове Марсове поле у Львові. Фото Героїв, які здобули вічне життя в бою

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245 — стільки було станом на середину січня. Нині, очевидно, більше. І це крім тих, хто на цвинтарі. Ми вперше з початку Великої війни виїхали кудись на захід від Києва — у сумній справі до Львова. І саме нові поховання на Марсовому полі, ліворуч від Личаківського цвинтаря, вразили нас найсильніше.

Довгий стрій по вісім могил у "шерензі". Він уже вперся в кінець поля, тому почав похорон у другій "коробці", поряд із першою. Майже щодня кілька нових насипів — це видно за датами на таблицях. Ховають львів'ян. І тих, хто служив у львівській частині. І тих, чиї рідні зараз тут мешкають.

На фото — солдати й офіцери, чоловіки та дівчата, добровольці та кадрові, старші та зовсім молоді.

Герої України. Медійні, відомі багатьом зі ЗМІ воїни (ось — Димид, ось — син колишнього командувача НГУ Аллеров, Мойсеєнко, ось ще багато знайомих облич, чоловіки подруг із ФБ). І просто солдати, які не менш шановані своїми сім'ями та друзями.

[ + – ] Марсове поле у Львові. Могили загиблих воїнів засипані квітами [ + – ] Серед загиблих — мешканці Львова й ті, хто служив у військових частинах міста, або тут мешкають їхні рідні [ + – ] Майже щодня на Марсовому полі у Львові ховають загиблих військовослужбовців [ + – ] Серед похованих на Марсовому полі у Львові — безліч зовсім молодих хлопців [ + – ] Вінок від президента України, Марсове поле у Львові [ + – ] На свіжих могилах лампадки горять цілодобово [ + – ] Біля кожної могили загиблого героя стоять прапори [ + – ] Марсове поле, Львів [ + – ] Марсове поле у Львові розширюється [ + – ] Серед похованих бійців — представники ультрас ФК "Карпати" [ + – ] На могилах загиблих українських воїнів часто трапляється червоно-чорний прапор [ + – ] Разом із державним прапором на могилах загиблих часто трапляється червоно-чорний прапор [ + – ] Новорічні гірлянди на могилах загиблих військовослужбовців, Марсове поле, Львів [ + – ] Шарфи ультрас, Марсове поле, Львів [ + – ] Червоно-чорні прапори на могилі загиблого бійця, Марсове поле у Львові [ + – ] Могили загиблих воїнів на Марсовому полі у Львові потопають у квітах [ + – ] Загибла військовослужбовиця на Марсовому полі у Львові [ + – ] Марсове поле, Львів. Стрункі ряди могил тягнуться на сотні метрів [ + – ] Загиблий за незалежність України воїн, Марсове поле у Львові [ + – ] Підпис на жалобній стрічці: "Зайчик...". Марсове поле, Львів [ + – ] Лампадки зі свічками на Марсовому полі, Львів [ + – ] Свіжі могили на Марсовому полі у Львові [ + – ] Рідні загиблих часто приходять на цвинтар [ + – ] Марсове поле, Львів [ + – ] Сутінки на марсовому полі у Львові [ + – ] Квіти, лампади, свічки. Марсове поле у Львові [ + – ] Вічне життя, отримане в бою. Марсове поле, Львів [ + – ] Містична картина на Марсовому полі у Львові [ + – ] Увечері у світлі вогнів свічок військовий цвинтар ранить до глибини душі [ + – ] Могили загиблих військових на Марсовому полі у Львові [ + – ] Пам'ятати загиблих воїнів — один із головних обов'язків живих [ + – ] Марсове поле, Львів [ + – ] Державні прапори України на території військового цвинтаря у Львові

Державні прапори, підрозділів ЗСУ, НГУ й добровольчих формувань. Ультрас "Карпат", "Дніпра", "Металіста" позначають шарфи-"троянди".

На всіх могилах — святкові новорічні ялинки. "Зайчик..." — на одному з вінків зворушлива остання посвята від коханої.

Біля Марсового поля людно аж до сутінків — сюди приходять рідні, близькі, друзі загиблих. Але й уночі на одній із могил сидить молода вдова.

Один із сотень нових цвинтарів цієї довгої, старої, кривавої війни. У якій ми помстимемося та переможемо. Запам'ятаємо її ціну та вшануємо кожного героя. Тільки нехай усе це буде не даремно.

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