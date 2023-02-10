О запрете применения Starlink для БПЛА и дронов. Как это можно сделать

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Спрашивают мое мнение на тему запрета применения Starlink для БПЛА и других типов ударных дронов от SpaceX. Я не эксперт по протоколам Starlink, в Украине есть пару толковых инженеров, которые знают протоколы Starlink на уровне SpaceX.

Мое мнение такое. Надо смотреть на ситуацию логически, даже не зная возможностей SpaceX. Закрыть все мобильные перемещения терминалов они не могут, это в списке услуг SpaceX. Но могут блокировать терминалы по признакам:

Терминал на высоте Терминал перемещается специфически (быстро и прямолинейно). Терминал на воде.

Первый пункт — сомневаюсь. Второй — реально, но в него, скорее всего, попадут идеи использовать Starlink для длинных полетов БПЛА или для морских дронов. Такую модель поведения терминала можно отслеживать. Терминал быстро перемещается без остановки, терминал перемещается длинными прямыми отрезками. Третий пункт — это подозрительное поведение на морской акватории.

Любой изобретатель дальних ударных дронов в поисках канала управления сразу вспоминал про Starlink. И всем я говорил — забудьте. Этот канал организационно не надежный, на таком дорогие военные системы не делают.

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