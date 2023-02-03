Новая волна мобилизации в Украине. Как правильно решить этот вопрос

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Печальная тема мобилизации. Часто вспоминаю слова Роман Доник: "Те, кто хотел воевать или помогать ВСУ, это уже делают. Больше нас не станет". Для кого-то мотивация — это патриотизм, для кого-то — деньги, но все люди сейчас воюют добровольно и осознанно. Однако мы уже исчерпали весь ресурс добровольцев и дальше мобилизация будет все более болезненной.

Я не представляю, как заставить сражаться тех, кто не хочет этого. А у нас нет "заградотрядов" НКВД. Все эти советы диванных экспертов по поводу уклонистов — заключить их в тюрьму, лишить гражданства, депортировать из страны — смешные. Это только эмоции.

Мои друзья военкомы называют мне цифры недобора на вчера и планы на ближайшие месяцы и они ужасные. У нас много потерь, их нужно восполнять, нам нужны новые люди для ротации изможденных ребят на фронтах, нужны люди для ответа на мобилизацию в РФ. А публично власти говорят, что людей хватает, оружия только мало.

Мы смеемся над Россией, а сами идем по совковому пути: закрыли границы и ловим на улицах и в магазинах людей. Все социальные сети забиты роликами адвокатов, как увернуться от повесток и службы. Это ужасно.

Я думаю, что ситуацию спасет своим выступлением только авторитетный человек, например, Президент или Главком. Нужно объяснить людям, зачем эти повестки, что мобилизованных не отправят сразу из военкомата на ноль, у нас много тыловых частей и частей в резерве.

Весь социум наполняется слухами: мобилизовали, отправили "голого" на ноль, там убили. Кто захочет так служить? Не все так ужасно, как говорят по слухам на рынках. У меня большинство военных знакомых за год не были на фронтах! Те, кто отправился на фронт, у всех хоть формально, но спросили до отправки. Но не я должен это говорить людям.

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