Глупые командиры и жадные чиновники: не лезьте военным в карман

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Большая часть западной военной помощи начнет поступать только с конца марта, и нашему противнику глупо ждать, пока мы вооружимся. Вооружимся и мобилизуемся — потому что мобилизация, как всегда, запоздала; полгода после первой волны мы жевали сопли, вместо того чтобы готовить полноценную армию резерва, а потери растут, войска устали, и начинают грести всех подряд, как на России… Неудивительно — мы вышли из одной шинели, из одной советской военной школы, в которой начальник всегда прав, а жизнь солдата не стоит ни копейки.

Впрочем нет, стоит — 15 млн за смерть. И вот тут начинается кровавая бухгалтерия, как зеркало неэффективности нашего государства. С одной стороны — гигантские расходы на смерть, огромные траты на лечение раненых. С другой — плохая подготовка мобилизованных, безнаказанность бесталанных, глупых командиров, которых у нас тоже пруд-пруди, и которые на полном серьезе считают, что чем больше потери среди личного состава, тем они (командиры) лучше воюют.

И вот кому-то наверху приходит в голову "удачная" мысль — а давайте мы ужесточим наказания для военнослужащих (подчиненных), чтобы они безропотно выполняли любые приказы, потому что командир всегда прав, и чем больше потери — тем лучше он воюет.

Кровавая бухгалтерия работает на всю катушку, растут военные кладбища, а денег в стране становится все меньше. И тогда кому-то умному наверху приходит в голову очередная "удачная" идея: а давайте мы "оптимизируем" денежное довольствие военнослужащих, чего-то они слишком много получают, находясь в условном тылу.

И некому никому наверху объяснить, что во время войны залазить в карман военным совершенно недопустимо. Не только потому, что это аморально, но и потому, что на зарплаты военнослужащих у нас сегодня живет полстраны и существуют остатки гражданской экономики. А главное — на эти деньги военнослужащие покупают себе экипировку, снаряжение, коптеры, автомобили, генераторы, топливо, и, урезая зарплаты военным, чиновники прямым образом подрывают боеспособность армии.

Это кровавый замкнутый круг: плохие командирские решения приводят к гибели военнослужащих — рост потерь усиливает мобилизацию — срочная мобилизация не оставляет времени для серьезной подготовки — плохая подготовка приводит к росту потерь — рост потерь ведет к росту расходов бюджета — сокращение расходов бюджета за счет зарплат военнослужащих подрывает боеспособность армии — снижение боеспособности армии ведет к росту потерь. И так — до конца.

А еще вдруг эта коррупция… Не вдруг, конечно, и не лечится она показательными обысками, арестами и подозрениями. Просто гражданскому обществу и западным партнерам надоело. Потому что тот, кто платит — тот и заказывает музыку. Деньги, оружие, поддержку оказывает коллективный Запад. Страдания, здоровье, жизни кладет на алтарь будущей победы общество, нация.

Поэтому надо что-то делать. Сегодня важно не только воевать, а изменять страну и самим меняться. Закрывать глаза на проблемы, засовывая голову в успокаивающий телевизор, уже не получится — война придет в каждый дом.

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