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Думки Російсько-українська війна

Дурні командири та жадібні чиновники: не лізьте військовим у кишеню

“На 24 лютого призначено засідання Ради безпеки ООН щодо України. На 23 лютого — послання Путіна федеральним зборам. Путіну треба хоч трохи перемогти до цих дат. Тому росіяни серйозно наступатимуть найближчими днями”. Думка.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов
Військовослужбовець ЗСУ
eye 128
Юрій Касьянов, Максим Касьянов, ЗСУ, військові, військовослужбовці
Фото: Facebook/Юрій Касьянов | Юрій Касьянов (ліворуч) зі своїм сином Максимом: під час війни залазити в кишеню військових абсолютно неприпустимо
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Більшість західної військової допомоги почне надходити тільки з кінця березня, і нашому супротивникові нерозумно чекати, поки ми озброїмося. Озброїмося й мобілізуємося — бо мобілізація, як завжди, запізнилася; пів року після першої хвилі ми жували шмарклі замість того, щоб готувати повноцінну армію резерву, а втрати зростають, війська втомилися, і починають гребти всіх поспіль, як на Росії… Не дивно — ми вийшли з однієї шинелі, з однієї радянської військової школи, в якій начальник завжди правий, а життя солдата не варте ні копійки.

Утім, ні, варте — 15 млн за смерть. І тут починається кривава бухгалтерія, як дзеркало неефективності нашої держави. З одного боку, гігантські витрати на смерть, величезні витрати на лікування поранених. Із іншого — погана підготовка мобілізованих, безкарність безталанних, дурних командирів, яких у нас теж хоч греблю гати і які на повному серйозі вважають, що чим більше втрат серед особового складу, тим вони (командири) краще воюють.

І ось комусь нагорі спадає на думку "вдала" думка — а давайте ми посилимо покарання для військовослужбовців (підлеглих), щоб вони покірно виконували будь-які накази, тому що командир завжди правий, і чим більші втрати — тим краще він воює.

Кривава бухгалтерія працює на всю котушку, ростуть військові цвинтарі, а грошей у країні стає дедалі менше. І тоді комусь розумному нагорі спадає на думку чергова "вдала" ідея: а давайте ми "оптимізуємо" грошове забезпечення військовослужбовців, чогось вони надто багато отримують, перебуваючи в умовному тилу.

І нікому нагорі пояснити, що під час війни залазити в кишеню військових абсолютно неприпустимо. Не лише тому, що це аморально, а й тому, що на зарплати військовослужбовців у нас сьогодні живе пів країни і є залишки цивільної економіки. А головне — на ці гроші військовослужбовці купують собі екіпірування, спорядження, коптери, автомобілі, генератори, паливо, і, урізаючи зарплати військовим, чиновники прямо підривають боєздатність армії.

Це криваве замкнене коло: погані командирські рішення призводять до загибелі військовослужбовців — зростання втрат посилює мобілізацію — термінова мобілізація не залишає часу для серйозної підготовки — погана підготовка призводить до зростання втрат — зростання втрат веде до зростання видатків бюджету — скорочення видатків бюджету за рахунок зарплат боєздатність армії — зниження боєздатності армії веде до зростання втрат. І так — до кінця.

А ще раптом ця корупція... Не раптом, звісно, і не лікується вона показовими обшуками, арештами та підозрами. Просто громадянському суспільству та західним партнерам набридло. Бо той, хто платить, той і замовляє музику. Гроші, зброю, підтримку надає колективний захід. Страждання, здоров'я, життя кладе на вівтар майбутньої перемоги суспільство, нація.

Тож треба щось робити. Сьогодні важливо не лише воювати, а змінювати країну та самим змінюватися. Заплющувати очі на проблеми, засовуючи голову в заспокійливий телевізор, уже не вийде — війна прийде в кожну домівку.

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