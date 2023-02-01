Найсучасніший танк Росії Т-90 не витримав випробування Україною

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На сьогодні в Україні задокументовано (фото/відео) знищення/пошкодження/трофей 45 російських танків Т-90А/С/М "Прорив". За не задокументованими даними, ця кількість перевищила 70 одиниць.

У цьому контексті цікаво ось що. Згідно з тими ж задокументованими даними, в Україні знищено 940 танків Т-72 з 2 030, які перебували в строю, 380 танків Т-80 з 550 боєздатних і виходить, що 45 з… А ось тут цікаве питання, скільки?

Вважається, що в Росії на озброєнні перебуває до 450 танків Т-90. Але постає питання, якщо в Росії достатня кількість боєздатних танків Т-90, то чому з осені 2022 року в зоні бойових дій в Україні почали з'являтися експортні версії Т-90С, а не Т-90А/М, що стоять на озброєнні ЗС РФ?

З 2010-х танки Т-90 у російській армії виводилися зі складу та вирушали на зберігання. На момент початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія боєздатних танків Т-90 мала не більше 100! Решта або перебували на консервації, або вимагали капітального ремонту.

Тобто, виходячи з наявних на сьогодні задокументованих даних, в Україні знищено майже 50% боєздатних Т-90, які "не мають аналогів у світі". Але це коли ми говоримо про задокументовані дані, а згідно з не документованими виходить — 70%?

Саме така катастрофічна кількість втрат боєздатних Т-90 пояснює те, що Росія змушена заводити в Україну експортні версії цих танків, які зокрема призначалися Індії, — "Bhishma".

Підсумок? А результат простий. Т-90, "які не мають аналогів у світі", за кількістю знищених одиниць анітрохи не кращі за Т-72 і Т-80, тобто мало чим відрізняється від класичної радянської школи танкобудування, що відстає від сучасних методів ведення війна на покоління, через що в них настільки низьке виживання на полі бою.

[ + – ] Знищений на полі бою російський танк Т-90 Фото: Фейсбук Ярослава Галаса [ + – ] Найсучасніший російський танк Т-90, знищений в Україні Фото: Фейсбук Ярослава Галаса

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