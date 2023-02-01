"Не имеет аналогов в мире". Самый современный танк России Т-90 не выдержал испытание Украиной

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По состоянию на сегодняшний день в Украине задокументировано (фото/видео) уничтожение/повреждение/трофей 45 российских танков Т-90А/С/М "Прорыв". По не задокументированным данным, это количество превысило 70 единиц.

В этом контексте интересно вот что. Согласно все тем же задокументированным данным, в Украине уничтожено 940 танков Т-72 из 2030, находившихся в строю, 380 танков Т-80 из 550 боеспособных и выходит, что 45 из… А вот тут интересен вопрос, из скольки?

Считается, что у России на вооружении находится до 450 танков Т-90. Но возникает вопрос, если у России достаточное количество боеспособных танков Т-90, то почему с осени 2022 в зоне боевых действий в Украине стали появляться экспортные версии Т-90С, а не стоящие на вооружении ВС РФ Т-90А/М?

С 2010-х танки Т-90 в российской армии выводились из состава и отправлялись на хранение. На момент начала полномасштабного вторжения в Украину у российской армии боеспособных танков Т-90 было не более 100! Все остальные либо находились на консервации, либо требовали капитального ремонта.

То есть, исходя из имеющихся на сегодня задокументированных данных, в Украине уничтожено почти 50% боеспособных "не имеющих аналогов в мире" Т-90. Но это когда мы говорим о задокументированных данных, а согласно не документированным выходит — 70%?

Именно такое катастрофическое количество потерь боеспособных Т-90 объясняет то, что Россия вынуждена заводить в Украину экспортные версии этих танков, в том числе предназначавшиеся Индии — "Bhishma".

Итог? А итог прост. "Не имеющих аналогов в мире" Т-90 по количеству уничтоженных единиц ничуть не лучше Т-72 и Т-80, то есть мало чем отличается от классической советской школы танкостроения, отстающей от современных методов ведения война на поколения, ввиду чего у них настолько низкая выживаемость на поле боя.

[ + – ] Уничтоженный на поле боя российский танк Т-90 Фото: Фейсбук Ярослава Галаса [ + – ] Самый современный российский танк Т-90, уничтоженный в Украине Фото: Фейсбук Ярослава Галаса

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