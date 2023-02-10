Про заборону застосування Starlink для БПЛА та дронів. Як це можна зробити

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Запитують мою думку на тему заборони застосування Starlink для БПЛА й інших типів ударних дронів від SpaceX. Я не експерт із протоколів Starlink, в Україні є кілька тямущих інженерів, які знають протоколи Starlink на рівні SpaceX.

Моя думка така. Потрібно дивитися на ситуацію логічно, навіть не знаючи можливостей SpaceX. Закрити всі мобільні переміщення терміналів вони можуть, це в списку послуг SpaceX. Але можуть блокувати термінали за такими ознаками:

Термінал на висоті Термінал переміщається специфічно (швидко та прямолінійно). Термінал на воді.

Перший пункт — сумніваюся. Другий — реально, але в нього, швидше за все, потраплять ідеї використовувати Starlink для довгих польотів БПЛА або для морських дронів. Таку модель поведінки терміналу можна відстежувати. Термінал швидко переміщається без зупинки, термінал переміщується довгими прямими відрізками. Третій пункт — це підозріла поведінка на морській акваторії.

Будь-який винахідник далеких ударних дронів у пошуках каналу управління одразу згадував про Starlink. І всім я казав — забудьте. Цей канал організаційно не надійний, на такому дорогі військові системи не роблять.

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