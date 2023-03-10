Почему украинцам не дают заработать 300% годовых в валюте на евробондах

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Меня часто спрашивают: на чем в Украине во время войны заработать деньги?

Сначала цитата: "Прибыльность украинских суверенных евробондов с погашением в 2024-м (на 16.02.2022) составила 303%. Евробонды с погашением в 2025—2026 годах котируются с прибыльностью 91−130%, более длинные бумаги — с прибыльностью 48%-77%. Облигации дешевеют на 10−15%, потеряв рост октября-ноября, — и торгуются по 15−20 центов за доллар.

Ключевыми причинами повышения прибыльности являются повышение оценки риска Украины как эмитента на фоне потенциальной эскалации войны в весенний период и соответствующее снижение деловой активности.

Moddy's 14 февраля ухудшила суверенный кредитный рейтинг с Caa3 (высокий кредитный риск) до Ca (вероятный дефолт). Однако ожидания пересмотрела с негативных до стабильных. Компания прогнозирует, что война не даст Украине восстановиться в 2023 году — ожидая спада ВВП на 2%, и слом тренда в 2024 году, благодаря реконструкции разрушенной инфраструктуры…"

А теперь простой комментарий об инвестициях во время войны для наших сограждан. Вот вам только один из ответов!

Украинские евробонды показывают доходность на уровне сотни процентов годовых в евро! Это естественно для стран, где идет война, и иностранные инвесторы ждут вероятного дефолта.

А почему украинцы, которые верят в свое Государство и его победу, не зарабатывают сотню процентов годовых в евро? На наших же государственных ценных бумагах?

На руках у населения более 80 млрд наличных долларов. Еще 15 млрд долларов — на валютных счетах населения в банках, которые приносят им 1% годовых. Сейчас более сотни годовых зарабатывают иностранные инвестфонды, а не солдаты и сержанты ВСУ, которые не знают во что вложить свои сбережения, свою зарплату, полученную на фронте! И не простые граждане Украины, которые работают в тылу!

Почему зарабатывают иностранные инвестфонды, а не украинцы

Потому что еще до войны украинцы не добились одной из ключевых экономических свобод: свободы распоряжаться своими деньгами, честно заработанными, с которых уже уплачены налоги!

Потому что у украинцев было ограничение (и специальное лицензирование) на суммы инвестирования еще до войны.

И есть ограничение на трансграничные транзакции (введенные с начала войны).

Важное разъяснение: эти десятки и сотни процентов будут платить покупателям не наш обескровленный войной госбюджет! Минфин как платил, так и будет платить при погашении своих еврооблигаций только номинал и фиксированный процент купона (6−7%). Сумасшедшая доходность наших суверенных облигаций на европейском рынке рождается сегодня за счет таких же пропорциональных убытков иностранных инвесторов, которые панически избавляются на рынке от наших бондов!

Потому что не верят ни в Украину, ни в нашу победу! А мы верим! Не так ли? При этом настолько верим, что готовы рискнуть своими деньгами, покупая их, когда все остальные продают, и заработать те проценты за риск, о которых я написал выше.

А почему мы этого не можем сделать? Потому что мы с вами до войны пропустили наступление на наши экономические права и свободы! Потому что мы горячо поддержали все ограничения инвестирования за границу, направленные против "олигархов", которые год за годом внедряла Верховная Рада! И теперь мы сами же лишены этого священного права свободно распоряжаться собственными деньгами, которые уже прошли налогообложение!

Можно ли это изменить

Конечно, да. Правда, с одной оговоркой: во время войны целесообразны ограничения на покупку валюты (доллара или евро за гривну), чтобы не стимулировать дополнительное давление на курс.

Однако я не вижу никакого "макроэкономического ущерба" в том, чтобы украинцы могли бы зарабатывать на украинских евробондах со своих валютных же счетов. Вкладывая свои валютные сбережения, которые у них уже есть.

Запрещать украинцам (как населению, так и компаниям, и отечественным банкам) покупать украинские суверенные еврооблигации — это не просто атавизм. Это низость в современных условиях.

Паникующие иностранные инвесторы готовы нести убытки по нашим евробондам. Украинцы, которые верят в Украину и ее победу, готовы на этом заработать!

Что мешает? Искусственные ограничения и регуляции, которые Нацбанк и КМУ могут снять одним постановлением за один день (даже никаких законов в Раде принимать не нужно). Итак, возвращаясь к вопросу: что мешает?

А мешает неумение властей мыслить приоритетом экономических свобод населения и бизнеса страны! Хотя бы в таких вопросах, как доступ украинца к рынку украинских же еврооблигаций. Что, еще раз подчеркиваю, не имеет никакого конфликта интересов с вопросом наполняемости государственного бюджета! Бюджет, в общем-то, только выигрывает и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе от расширения круга инвесторов в украинские государственные облигации за счет широких слоев нашего населения! Поэтому снова повторим вопрос: что мешает?

Источник: www.minfin.com.ua

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