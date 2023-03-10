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Думки Російсько-українська війна

Як українцям заробити 300% річних у валюті під час війни

"На руках у населення понад 80 млрд доларів готівки. Ще 15 млрд — на валютних рахунках у банках. При цьому сотні відсотків річних заробляють іноземні інвестфонди, а не солдати ЗСУ, які не знають, у що вкласти свої заощадження і зарплату, отриману на фронті! І не прості громадяни України, які працюють у тилу. Їм просто заважають вигідно інвестувати під час війни". Думка.

Михайло Кухар
Михайло Кухар
Старший економіст Ukraine Economic Outlook
eye 140
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Фото: Pexels | Забороняти українцям купувати українські суверенні єврооблігації — це підлість у сучасних умовах
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Мене часто питають: на чому в Україні під час війни заробити гроші?

Спочатку цитата: "Прибутковість українських суверенних євробондів з погашенням у 2024-му (на 16.02.2022) склала 303%. Євробонди з погашенням у 2025-2026 роках котируються з прибутковістю 91-130%, довші папери — з прибутковістю 48%-77%. Облігації дешевшають на 10-15%, втративши приріст жовтня-листопада, — і торгуються по 15-20 центів за долар.

Ключовими причинами підвищення прибутковості є підвищення оцінки ризику України як емітента на тлі потенційної ескалації війни у весняний період і відповідне зниження ділової активності.

Moddy's 14 лютого погіршила суверенний кредитний рейтинг з Caa3 (високий кредитний ризик) до Ca (ймовірний дефолт). Однак очікування змінила з негативних до стабільних. Компанія прогнозує, що війна не дасть Україні відновитися у 2023 році — очікуючи спаду ВВП на 2%, і злам тренду в 2024 році, завдяки реконструкції зруйнованої інфраструктури…"

А тепер простий коментар про інвестиції під час війни для наших співгромадян. Ось вам тільки одна з відповідей!

Українські євробонди показують прибутковість на рівні сотні відсотків річних у євро! Це природно для країн, де йде війна, та іноземні інвестори чекають на ймовірний дефолт.

А чому українці, які вірять у свою Державу та її перемогу, не заробляють сотню відсотків річних у євро? А на наших державних цінних паперах?

На руках у населення понад 80 млрд доларів готівкою. Ще 15 млрд доларів – на валютних рахунках населення у банках, які приносять їм 1% річних. Наразі понад сотню річних заробляють іноземні інвестфонди, а не солдати та сержанти ЗСУ, які не знають у що вкласти свої заощадження, свою зарплату, отриману на фронті! І не прості громадяни України, які працюють у тилу!

Чому заробляють іноземні інвестфонди, а не українці

Бо ще до війни українці не досягли однієї з ключових економічних свобод: свободи розпоряджатися своїми грошима, чесно заробленими, з яких уже сплачено податки!

  • Тому, що українці мали обмеження (і спеціальне ліцензування) на суми інвестування ще до війни.
  • І є обмеження на транскордонні транзакції (запроваджені з початку війни).

Важливе роз'яснення: ці десятки і сотні відсотків платитиме покупцям не наш знекровлений війною держбюджет! Мінфін як платив, так і платитиме при погашенні своїх єврооблігацій тільки номінал і фіксований відсоток купона (6-7%). Шалена прибутковість наших суверенних облігацій на європейському ринку народжується сьогодні за рахунок таких же пропорційних збитків іноземних інвесторів, які панічно позбуваються на ринку наших бондів!

Тому, що не вірять ні в Україну, ні в нашу перемогу! А ми віримо! Чи не так? При цьому настільки віримо, що готові ризикнути своїми грошима, купуючи їх, коли всі інші продають, і заробити ті відсотки за ризик, про які я написав вище.

А чому ми цього не можемо зробити? Тому, що ми з вами до війни пропустили наступ на наші економічні права і свободи! Тому, що ми палко підтримали всі обмеження інвестування за кордон, спрямовані проти "олігархів", які рік за роком впроваджувала Верховна Рада! І тепер ми самі ж позбавлені цього священного права вільно розпоряджатися власними коштами, які вже пройшли оподаткування!

Чи можна це змінити

Звичайно, так. Щоправда, з одним застереженням: під час війни доцільними є обмеження на купівлю валюти (долара або євро за гривню), щоб не стимулювати додатковий тиск на курс.

Однак я не бачу жодного "макроекономічного збитку" в тому, щоб українці могли б заробляти на українських євробондах зі своїх же валютних рахунків. Вкладаючи свої валютні заощадження, які в них уже є.

Забороняти українцям (як населенню, так і компаніям, і вітчизняним банкам) купувати українські суверенні єврооблігації — це не просто атавізм. Це підлість у сучасних умовах.

Іноземні інвестори, що панікують, готові нести збитки стосовно наших євробондів. Українці, які вірять в Україну та її перемогу, готові на цьому заробити!

Що заважає? Штучні обмеження і регуляції, які Нацбанк і КМУ можуть зняти однією постановою за один день (навіть ніяких законів у Раді ухвалювати не потрібно). Отже, повертаючись до питання: що заважає?

А заважає невміння влади мислити пріоритетом економічних свобод населення і бізнесу країни! Хоча б у таких питаннях, як доступ українця до ринку українських же єврооблігацій. Що, ще раз наголошую, не має жодного конфлікту інтересів із питанням наповнюваності державного бюджету! Бюджет, загалом, тільки виграє і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі від розширення кола інвесторів в українські державні облігації за рахунок широких верств нашого населення! Тому знову повторимо запитання: що заважає?

Джерело: www.minfin.com.ua

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