Дополнительные рецепты на лекарства – как средневековый шлагбаум

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В феодальные времена самым выгодным бизнесом был шлагбаум. Ставишь шлагбаум на дороге — и собираешь деньги за проезд.

Шлагбаум также был формой вознаграждения от сюзерена своему вассалу: ставь, славный рыцарь, шлагбаум, и живи себе.

Шлагбаум был уникальной валютой: одновременно дороже золота — для вассала, и дешевле золота — для сюзерена. Следовательно, всех все устраивало, кроме тех, кому платить, а чтобы они сильно не выступали, вопрос шлагбаумов коммуницировался как вопрос защиты от разбойников — мол, для вашей же пользы.

В современном мире шлагбаумы – это все разрешения, бумажки, оценки, лицензии, доверенности, справки. Даже паспорта и права, срок действия которых сократился до 10 лет, чтобы через 10 лет кто-то из преданных вассалов мог заработать на перевыпуске.

Дополнительные рецепты на лекарства – это тот же средневековый шлагбаум.

Если понимать систему "жалования шлагбаумов", то тогда не удивляет, зачем в стране, где можно купить любую бумажку, вводить еще дополнительную бумажку.

И еще нюанс: как-то пришлось по душам поговорить с женщиной, отказавшейся работать провизором. Категорически. Ибо основную выручку аптека делала на продаже таблеток наркозависимым. Наверное, тоже рецептурных, но безрецептурно и круглосуточно. Когда она попыталась поговорить об этом с владельцем, он ей объяснил, что иначе бы аптека загнулась.

Третий нюанс: сложно ли получить рецепт? "Достаточно написать в чат-бот", "Можно же написать домашнему в вайбер". Но если это так несложно, то зачем его получать? Что это за формализм? И да, я не знаю, как выглядит мой домашний врач. И она не знает, как выгляжу я. Я уважаю высокий уровень ее вайбер-экспертизы и чат-бот-профессионализм. Конечно, нетрудно написать "дайте рецепт", но в чем польза от формализма? Чат-боту виднее?

Четвертый: люди бездумно едят таблетки, поэтому им нужно ходить к врачу и есть только те таблетки, которые прописывает врач. Врач прописывает много таблеток. Зачастую очень много. А еще врач часто предлагает покупать лекарство у него или в соседнем кабинете. Или в аптечном киоске на 1-м этаже. Рассказывает, как тебя спасет коллоидное серебро или еще что-нибудь такое же полезное. Может, те, кто не ходит к врачам, не знают, что многие из них торгуют лекарствами на рабочем месте. Поэтому говорить после этого, что врач лучше знает, какой рецепт выписать… Ну, может быть, и знает. Теоретически. А практически — втюхивает то лекарство, которое он продает, а не то, которое почему-то больше нравится тебе. Не все врачи, конечно. Есть принципиальные. Их следует искать, а найдя — грузить тем, чтобы они вместо того, чтобы лечить, выписывали рецепты на нимесил. Хорошему врачу, как правило, нечего делать. Ни днем, ни ночью…

Пятый и шестой: люди бесконтрольно жрут таблетки, которые увидели по телевизору. Казалось бы, логично запретить рекламу лекарственных препаратов. Но нет — рекламу нельзя, потому что это деньги, которые нужны медиагруппам, поэтому влиятельных владельцев медиа мы не будем трогать. А что касается тех, что бесконтрольно жрут, то человек может и иголок наглотаться, поэтому ждите, скоро введут обязательное разрешение на покупку швейных иголок. И справки от психиатра. Ибо кто вас знает, что вы будете с этими иглами делать?

Седьмой: коммуникация – это отдельная красота. Всех, кто против дополнительных рецептов, высмеивают, мол, не хотят ли они заодно отменить еще и ПДД. Но это не четкая аналогия. ПДД – это инструкции к препаратам, а рецепты – это представьте, что вам бы каждый раз нужно было брать справку на поворот налево или на разворот. Или на проезд через шлагбаум. С подписью и печатью. Можно через чат-бот. Это удобно.

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