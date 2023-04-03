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Думки

Додаткові рецепти на ліки — як середньовічний шлагбаум

"В сучасному світі шлагбауми — це всі дозволи, папірці, оцінки, ліцензії, довіреності, довідки. Навіть паспорти й права, термін дії яких скоротився до 10 років, щоб через 10 років хтось із відданих васалів міг заробити на перевипуску". Думка.

Леся Ганжа
Леся Ганжа
Редакторка сайту "Доступ до правди".
eye 146
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Фото: Getty Images | У феодальні часи найвигіднішим бізнесом був шлагбаум. Ставиш шлагбаум на дорозі — і збираєш гроші за проїзд
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У феодальні часи найвигіднішим бізнесом був шлагбаум. Ставиш шлагбаум на дорозі — і збираєш гроші за проїзд.

Шлагбаум також був формою відплати сюзерена своєму васалові: став, славний лицарю, шлагбаум та й живи собі.

Шлагбаум був унікальною валютою: водночас дорожчим за золото — васалові, й дешевшим за золото — сюзеренові. Відтак, усіх усе влаштовувало, крім тих, кому платити, а щоб вони сильно не виступали, то питання шлагбаумів комунікувалося як питання захисту від розбійників — мовляв, для вашої ж користі.

В сучасному світі шлагбауми — це всі дозволи, папірці, оцінки, ліцензії, довіреності, довідки. Навіть паспорти й права, термін дії яких скоротився до 10 років, щоб через 10 років хтось із відданих васалів міг заробити на перевипуску.

Додаткові рецепти на ліки — це той же середньовічний шлагбаум.

Якщо розуміти систему "жалування шлагбаумів", то тоді не дивує, нащо в країні, де можна купити будь-який папірець, запроваджувати ще додатковий папірець.

І ще нюанс: якось довелося по душах поговорити з жінкою, яка відмовилася працювати провізоркою. Категорично. Бо основний виторг аптека робила на продажу таблеток наркозалежним. Мабуть, теж рецептурних, але безрецептурно і цілодобово. Коли вона спробувала поговорити про це з власником, то він їй пояснив, що інакше б аптека загнулася.

Третій нюанс: хіба складно взяти рецепт? "Достатньо написати в чат-бот", "Можна ж написати сімейнику у вайбер". Але якщо це аж так нескладно, то нащо його брати? Що це за формалізм? І так, я не знаю, як виглядає мій сімейник. І вона не знає, як виглядаю я. Я шаную високий рівень її вайбер-експертизи і чат-бот-професіоналізм. Звісно, неважко написати "дайте рецепт", але в чому користь від формалізму? Чат-боту видніше?

Четвертий: люди бездумно їдять таблетки, тому їм треба ходити до лікаря і їсти лише ті таблетки, які прописує лікар. Лікар прописує багато таблеток. Часто дуже багато. А ще лікар часто пропонує купувати ліки у нього або в сусідньому кабінеті. Чи в аптечному кіоску на 1 поверсі. Розповідає, як тебе порятує колоїдне срібло чи ще щось таке ж помічне. Може, ті, хто не ходить до лікарів, не знає, що багато хто з них торгує ліками на робочому місці. Тому казати після цього, що лікар краще знає, який рецепт виписати… Ну, може, й знає. Теоретично. А практично — втюхує ті ліки, які він продає, а не ті, які чомусь більше подобаються тобі. Не всі лікарі, звісно. Є принципові. Їх варто шукати, а знайшовши грузити тим, щоб вони замість того, щоб лікувати, виписували рецепти на німесил. Хорошому лікарю, як правило ж, нема що робити. Ні вдень, ні вночі…

П'ятий і шостий: люди безконтрольно жеруть таблетки, які побачили по телевізору. Здавалося б, логічно заборонити рекламу лікарських препаратів. Але ні — рекламу не можна, бо це гроші, які потрібні медіагрупам, тому впливових власників медіа ми чіпати не будемо. А щодо безконтрольно жеруть, то людина може й голок наковтатися, тому чекайте, скоро запровадять обов'язковий дозвіл на купівлю швацьких голок. І довідку від психіатра. Бо хто вас зна, що ви будете з тими голками робити…

Сьомий: комунікація — це окрема краса. Усіх, хто проти додаткових рецептів, висміюють, чи не хотіли б вони ще й скасувати ПДР. Але це не точна аналогія. ПДР — це інструкції до препаратів, а рецепти — це уявіть, що вам би кожного разу треба було брати довідку на поворот ліворуч чи розворот. Або на проїзд через шлагбаум. З підписом і печаткою. Можна через чат-бот. Це ж зручно.

Джерело.

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