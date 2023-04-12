Кто подставил Президента. Почему ограничение в 67 000 гривен для госслужбы – это ошибочный шаг

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Ограничение в 67 000 для госслужбы и госкомпаний – это мрак. Принципиально ошибочный шаг. Когда ради благой цели совершили большую глупость. С водой выплеснули ребенка.

Поддержка военных за счет зарплат госслужащих — это как сжечь дом, чтобы на его пламени приготовить еду.

То есть ради лечения временной проблемы мы уничтожаем долгосрочный потенциал государства к развитию, восстановлению и способности преодолевать текущие вызовы.

Те, кто инициировали такое решение, вероятно, не до конца понимали и просчитывали его последствия.

Ограничение доходов госслужбы и госкомпаний по меньшей мере приведет к:

оттоку профессионалов и примитивизации руководящего звена;

уменьшению управляемости и ухудшению эффективности работы государства;

стимуляции коррупции и увеличению схем для собственной наживы, для компенсации утраченного;

созданию фондов теневого финансирования зарплат, которые угадайте, как будут наполняться.

Коррупция – одно из многих негативных последствий такого решения

И это все происходит на фоне преследования госслужащих и, без того, катастрофического состояния бренда работодателя.

Следующий вопрос, а просчитывал ли кто экономику этого решения и стоимость последствий? Какой процент сэкономленных средств покрывает дефицит финансирования военных? Какие были альтернативные источники? Чем мы дополнительно были готовы пожертвовать?

Повышать уровень для военнослужащих следует, но не такой ценой.

Этой историей кто-то создал ловушку и сильно подставил Президента. Если заветирует — обвинят, что не поддерживает военных. Если поддержит — обрушит мораль госслужбы, чем ухудшит управляемость и заблокирует наполнение новыми людьми, необходимыми для восстановления.

Непродуманность действий в ВР ужасает, и тут уже неважно, что является мотивом - поспешность, невнимательность, или еще что-то похуже — влияние врага.

Закон нужно останавливать и перерабатывать.

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