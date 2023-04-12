Хто пiдставив Президента. Чому обмеження в 67 000 гривень для держслужби — це помилковий крок

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Обмеження в 67 000 для держслужби та держкомпаній — це мрак. Принципово помилковий крок. Коли задля благої мети зробили велику дурість. З водою виплеснули дитину.

Підтримка військових за рахунок зарплат держслужбовців — це, як спалити будинок, щоб на його полум’ї приготувати їжу.

Тобто задля лікування тимчасової проблеми ми знищуємо довгостроковий потенціал держави до розвитку, відновлення та здатності долати поточні виклики.

Ті, хто ініціювали таке рішення, мабуть, не до кінця розуміли та прораховували його наслідки.

Обмеження доходів держслужби та держкомпаній щонайменше призведе до:

відтоку професіоналів та примітивізації керівної ланки;

зменшенню керованості та погіршенню ефективності роботи держави ;

провокації корупції та збільшенню схем для власної наживи, для компенсації втраченого;

створенню фондів тіньового фінансування зарплат, які вгадайте як будуть наповнюватись.

Корупція - один із багатьох негативних наслідків такого рішення

І це все відбувається на тлі переслідування держслужбовців та, і без того, катастрофічного стану бренду роботодовця.

Наступне питання, а чи прораховував хтось економіку цього рішення та вартість наслідків? Який відсоток зекономлених коштів покриває дефіцит фінансування військових? Які були альтернативні джерела розглянуті? Чим ми додатково були готові пожертвувати?

Підвищувати рівень для військовослужбовців потрібно, але не такою ціною.

Цією історією хтось створив пастку та сильно підставив Президента. Якщо заветує — звинуватять, що не підтримує військових. Якщо підтримає — обвалить мораль держслужби, чим погіршить керованість та заблокує наповнення новими людьми, що потрібні для відновлення.

Непродуманість дій у ВР жахає, і тут вже неважливо що є мотивом, поспішність, неуважність, чи ще щось більш гірше — вплив ворога.

Закон треба зупиняти та переробляти.

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