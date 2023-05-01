Украина – это Европа. Международный саммит городов и регионов показал это очень наглядно

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Война изменила жизнь каждого украинца. В условиях, когда немногие верили в нашу возможность устоять в борьбе с Российской Федерацией, мы сумели отвоевать часть захваченных наших территорий, консолидировать вокруг себя международное сообщество, не свернуть, а наоборот – развивать ключевые евроинтеграционные реформы. Уже на второй год полномасштабной войны сотни представителей иностранных государств смогли встретиться в украинской столице на Международном Саммите городов и регионов.

Среди международных делегаций – руководители регионов, мэры городов, главы ассоциаций городов своих государств, представители Европейского Союза, Совета Европы и другие международные организации.

Это стало примером успешного масштабирования деятельности Конгресса местных властей и регионов при Президенте Украины, в рамках которого состоялся саммит. Ведь прямая связь между украинскими и иностранными председателями общин помогает внедрять успешный иностранный опыт в Украине, даже в условиях полномасштабной войны.

О Саммите

В рамках Саммита иностранные делегации посетили деоккупированные территории Украины и воочию увидели последствия российской агрессии, оккупации и боевых действий – всего того, от чего Украина защищает Европу и демократический мир. Мы показали реальную картину войны. И это очень важно, ведь Украина ведет борьбу не за территории, а за демократические ценности, общие со странами Запада.

Международный саммит городов и регионов разрешил вывести на новый уровень диалог о сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы обсудили процессы развития реформы децентрализации в условиях войны: важно, что она не приостановилась, а наоборот – имеет продолжение. Децентрализация позволила общинам на уровне сел, поселков, городов, районов и областей оперативно принимать стратегически важные решения, реагировать на ситуацию на местах, усиливать защиту гражданского населения.

Правовой режим военного положения внес определенные изменения в локальное управление – были созданы военные администрации. Это требование войны, не имеющее политической подоплеки и обусловленное исключительно вопросами национальной безопасности и обороны.

Усиленный интерес со стороны международного сообщества к децентрализационным процессам в Украине сегодня понятен, ведь наш опыт уникален.

Война, с одной стороны, повлекла за собой ряд вызовов, с другой – дает возможность Украине модернизировать реформу уже в статусе страны-кандидатки на членство в ЕС.

Результаты

Международный саммит городов и регионов стал платформой не только обсуждений, но и результатов. Мы заложили фундамент эффективного взаимодействия между общинами на международном уровне.

Почему это важно? Сотрудничество в формате города-города происходит быстро и эффективно. Если вспомнить обстрелы Российской Федерацией энергетической инфраструктуры Украины, целью которых было полное ее уничтожение, одними из первых, кто оперативно откликнулся и оказал помощь нашим общинам, были муниципалитеты других стран.

Я лично благодарен мэру Парижа Анн Идальго за ее последовательную помощь нашему государству, в частности Киевской области. Именно Париж стал одним из лидеров энергетической поддержки в самую сложную для Украины зиму. Госпожа мэр трижды посетила Киевщину после деоккупации, инициировала скорую доставку электрогенераторов, что помогло предотвратить энергетический кризис в регионе. Усилия Анн Идальго высоко оценены Украиной. А во время Международного Саммита городов и регионов Президент Владимир Зеленский лично наградил Париж званием "город-спаситель".

Кроме того, в рамках мероприятия подписано 11 соглашений о сотрудничестве между украинскими и европейскими городами и регионами. Считаю, что такой опыт сотрудничества должен стать нормой для всех областей Украины, так как функционируют и взаимодействуют общины в децентрализованных странах, в том числе и в Европейском Союзе.

Кроме того, в рамках Саммита представители более 30 стран мира, Совета Европы и Европейского комитета регионов подписали Декларацию, осуждающую войну Российской Федерации против Украины. Партнеры выразили готовность поддерживать Украину в борьбе за свою независимость столько, сколько это необходимо, а также выразили полную поддержку общинам и регионам Украины в процессе их восстановления и на пути экономического, социального и культурного развития.

Важно, что это открытый и динамичный документ. Поддержку Декларации продолжают выражать и другие страны цивилизованного мира. По инициативе руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и представителей иностранных государств вносим дополнения в этот документ, чтобы совместно достичь согласия, секторального и межнационального партнерства.

Знаковым событием Саммита стало подписание Соглашения об участии Украины в Механизме гражданской защиты Европейского Союза. Это самая большая в мире система предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях.

Для Украины, которая отражает вооруженную агрессию РФ, вовлеченность в таком механизме крайне важна: ведь речь идет не только о повышении стандартов защиты украинского населения, но и о возможности распространения уникального опыта гуманитарной помощи и достижений в сфере гражданской защиты во время военного времени. Государство получило за время полномасштабной войны.

Поэтому мы еще раз подтверждаем глубокую интеграцию Украины в европейское сообщество.

Мэр Парижа Анн Идальго – идеальный пример замечательного партнера Фото: Getty Images

Региональные Офисы Международного сотрудничества

На Саммите мы презентовали партнерам Региональные Офисы международного сотрудничества, как еще один конкретный шаг к постоянно действующему формату коммуникации. Фактически это площадка для координации, поиска новых форм сотрудничества, прямого сотрудничества на уровне представителей общин. К таким Офисам напрямую вовлечены как органы местного самоуправления, так и областные военные администрации.

Присоединиться могут любые государства, города, регионы и международные организации, которые готовы приобщиться не только к восстановлению и развитию украинских общин, но и делиться опытом и методологической поддержкой.

В первую очередь, мы открываем Офисы в деоккупированных регионах Украины. Уверен, что они станут пространством единения усилий, что позволит эффективнее совместными усилиями преодолеть вызовы войны.

Вместо выводов

Таким образом, Международный Саммит городов и регионов стал важным международным событием с привлечением представителей более 50 разных государств и общин. Мероприятие показало важность Конгресса как платформы для эффективного взаимодействия местных властей и международных партнеров, что способствует завершению реформы местного самоуправления и выработке государственной региональной политики в условиях вызовов российско-украинской войны.

Я убежден, что в координации с мировым сообществом, Конгрессом местных и региональных властей Европы, Комитетом регионов ЕС мы добьемся нашей основной цели – построим качественную систему взаимодействия органов местного самоуправления и центральной власти. А приобретенный опыт и решение – в скором будущем масштабируем на общины Луганщины, Донбасса, Крыма.

Созидать новые смыслы, вести за собой, модерировать пространство европейской интеграции – миссия украинских общин.

Насколько мы едины – столь же сильны.

Важно