Україна - це Європа. Міжнародний саміт міст та регіонів показав це дуже наочно

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Війна змінила життя кожного українця. В умовах, коли мало хто вірив у нашу змогу встояти у боротьбі з Російською Федерацією, ми зуміли відвоювати частину захоплених наших територій, консолідувати навколо себе міжнародну спільноту, не згорнути, а навпаки – розвивати ключові євроінтеграційні реформи. Вже на другий рік повномасштабної війни сотні представників іноземних держав мали змогу зустрітися в українській столиці на Міжнародному Саміті міст і регіонів.

Серед міжнародних делегацій – керівники регіонів, мери міст, голови асоціацій міст своїх держав, представники Європейського Союзу, Ради Європи та інші міжнародні організації.

Це стало прикладом успішного масштабування діяльності Конгресу місцевих влад та регіонів при Президентові України, в межах якого і відбувся Саміт. Адже прямий звʼязок між українськими та іноземними очільниками громад допомагає впроваджувати успішний іноземний досвід в Україні, навіть в умовах повномасштабної війни.

Про Саміт

У межах Саміту іноземні делегації відвідали деокуповані території України та на власні очі побачили наслідки російської агресії, окупації та бойових дій – усього того, від чого Україна захищає Європу та демократичний світ. Ми показали реальну картину війни. І це надзвичайно важливо, адже Україна веде боротьбу не за території, а за демократичні цінності, які спільні з країнами Заходу.

Міжнародний Саміт міст та регіонів дозволив вивести на новий рівень діалог про співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Ми обговорили процеси розвитку реформи децентралізації в умовах війни: важливо, що вона не призупинилася, а навпаки – має продовження. Децентралізація дозволила громадам на рівні сіл, селищ, міст, районів та областей оперативно приймати стратегічно важливі рішення, реагувати на ситуацію на місцях, посилювати захист цивільного населення.

Правовий режим воєнного стану вніс певні зміни до локального управління – було утворено військові адміністрації. Це вимога війни, яка не має політичного підґрунтя і зумовлена виключно питаннями національної безпеки та оборони.

Посилений інтерес з боку міжнародної спільноти до децентралізаційних процесів в Україні сьогодні зрозумілий, адже наш досвід – унікальний.

Війна, з одного боку, спричинила низку викликів, з іншого – дає можливість Україні модернізувати реформу уже у статусі країни-кандидатки на членство в ЄС.

Результати

Міжнародний Саміт міст та регіонів став платформою не лише обговорень, але й результатів. Ми заклали фундамент ефективної взаємодії між громадами на міжнародному рівні.

Чому це важливо? Співпраця у форматі місто-місту відбувається швидко та ефективно. Якщо пригадати обстріли Російською Федерацією енергетичної інфраструктури України, метою яких було повне її знищення, одними з перших, хто оперативно відгукнувся і надав допомогу нашим громадам, були саме муніципалітети інших країн.

Я особисто надзвичайно вдячний меру Парижа пані Анн Ідальго за її послідовну допомогу нашій державі, зокрема Київській області. Саме Париж став одним із лідерів енергетичної підтримки в найскладнішу для України зиму. Пані мер тричі відвідала Київщину після деокупації, зініціювала швидку доставку електрогенераторів, що допомогло запобігти енергетичній кризі в регіоні. Зусилля Анн Ідальго високо оцінені Україною. А під час Міжнародного Саміту міст і регіонів Президент Володимир Зеленський особисто нагородив Париж відзнакою "місто-рятівник".

Окрім того, в межах заходу підписано 11 угод про співпрацю між українськими та європейськими містами й регіонами. Вважаю, що такий досвід співпраці має стати нормою для усіх областей України, адже так функціонують і взаємодіють громади у децентралізованих країнах, зокрема і в Європейському Союзі.

Окрім того, в межах Саміту представники понад 30 країн світу, Ради Європи та Європейського комітету регіонів підписали Декларацію, яка засуджує війну Російської Федерації проти України. Партнери висловили готовність підтримувати Україну у боротьбі за свою незалежність стільки, скільки це буде необхідно, а також висловили повну підтримку громадам і регіонам України у процесі їхньої відбудови та на шляху економічного, соціального і культурного розвитку.

Важливо, що це відкритий та динамічний документ. Підтримку Декларації продовжують висловлювати й інші країни цивілізованого світу. За ініціативи керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та представників іноземних держав, вносимо доповнення до цього документу, щоб спільно досягти згоди, секторального та міжнаціонального партнерства.

Знаковою подією Саміту стало підписання Угоди щодо участі України в Механізмі цивільного захисту Європейського Союзу. Це найбільша в світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

Для України, яка відбиває збройну агресію РФ, залученість у такому механізмі є вкрай важливою: адже йдеться не тільки про підвищення стандартів захисту українського населення, а й можливість поширення унікального досвіду гуманітарної допомоги та здобутків у сфері цивільного захисту під час воєнного часу, які наша Держава здобула за час повномасштабної війни.

Тож ми вкотре підтверджуємо глибоку інтеграцію України до європейської спільноти.

Мер Парижа Анн Ідальго - ідеальний приклад чудового партнера Фото: Getty Images

Регіональні Офіси Міжнародного співробітництва

На Саміті ми презентували партнерам Регіональні Офіси міжнародного співробітництва, як ще один конкретний крок до постійно діючого формату комунікації. Фактично – це майданчик для координації, пошуку нових форм співпраці, прямої співдії на рівні представників громад. До таких Офісів безпосередньо залучені як органи місцевого самоврядування, так і обласні військові адміністрації.

Приєднатися можуть будь-які держави, міста, регіони та міжнародні організації, які готові долучитися не тільки до відновлення та розбудови українських громад, а й готові ділитися досвідом та методологічною підтримкою.

Насамперед ми відкриваємо Офіси в деокупованих регіонах України. Впевнений, що вони стануть простором єднання зусиль, що дозволить ефективніше спільними зусиллями подолати виклики війни.

Замість висновків

Так, Міжнародний Саміт міст і регіонів став важливою міжнародною подією із залученням представників понад 50 різних держав і громад. Захід засвідчив важливість Конгресу як платформи для ефективної взаємодії місцевих влад та міжнародних партнерів, що сприяє завершенню реформи місцевого самоврядування та виробленні державної регіональної політики в умовах викликів російсько-української війни.

Я переконаний, що в координації зі світовою спільнотою, Конгресом місцевих і регіональних влад Європи, Комітетом регіонів ЄС ми досягнемо нашої основної мети – побудуємо якісну систему взаємодії органів місцевого самоврядування та центральної влади. А набутий досвід та рішення – у недалекому майбутньому масштабуємо на громади Луганщини, Донеччини, Криму.

Творити нові сенси, вести за собою, модерувати простір європейської інтеграції – місія українських громад.

Наскільки ми єдині – настільки ж сильні.

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