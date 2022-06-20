Країни ЄС домовилися надати Україні статус кандидата на членство, — МЗС Польщі

За словами міністра Збіґнєва Рау, жоден дипломат у процесі переговорів не озвучив заперечення щодо євроінтеграції Києва.

Питання надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі вже є наперед вирішеним. Таку думку озвучив голова МЗС Польщі Збіґнєв Рау за підсумками зустрічі Міністрів закордонних справ країн ЄС.

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За його словами, у процесі переговорів, що проходили у Люксембурзі, жоден дипломат не озвучив заперечення щодо надання Україні статусу кандидата на членство до Європейського Союзу.

До того ж, як стверджує Збіґнєв Рау, це питання вже є вирішеним наразі і зараз складно назвати моменти, які можуть вплинути на цю процедуру.

"Була дискусія про статус кандидата України, і зараз складно припустити, що Україні не буде надано цей статус. Справді, з цього приводу була домовленість. Здається, що питання вирішено наперед", — підкреслив міністр закордонних справ Польщі в коментарі журналістам.

За даними польського телеканалу RMF24, питання про надання Україні статусу кандидата на членство вперше продемонструвало таку чітку та єдину позицію Європейського Союзу. Журналісти прогнозують, що вже у четвер, 23 червня, за підсумками переговорів глав європейських держав та урядів офіційно оголосять про початок євроінтеграції Києва.

"Це насамперед політична та моральна підтримка. Це (надання статусу кандидата на членство — ред.) показує, що ЄС вважає Україну частиною західної, а не російської сфери впливу", — йдеться у матеріалі RMF24.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС до 24 червня.

Також повідомлялося, що 20 червня Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію та підвищила ймовірність набуття статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.