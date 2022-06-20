На крок ближче до ЄС: Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію

За словами міністра Ольги Стефанішиної, так Україна підвищує ймовірність позитивного результату під час голосування за надання статусу кандидата у ЄС.

Верховна Рада проголосувала за ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та боротьбу з домашнім насильством, також відому як Стамбульська конвенція. Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Публікація про це з'явилася в Telegram-каналі Василевської.

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"259 голосів за Стамбульську конвенцію. Що примітно, колишнє ОПЗЖ дало 15 голосів за, 4 утрималися, ЄС — 9 із 12, Батьківщина — 0, За майбутнє — 2, Голос — 10, Довіра —13, Оновлення України — 12", — зазначила Василевська.

Днями Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики висловився за ратифікацію Стамбульської конвенції.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що ратифікація дозволить суттєво зміцнити нашу позицію та підвищити ймовірність позитивного результату під час голосування ЄС щодо надання Україні статусу кандидата у ЄС.

Ратифікація цієї конвенції передбачає виконання міжнародних зобов'язань щодо основних прав та свобод людини. Конвенція захищає жертв домашнього насильства, насильства за ознакою статі, передбачає гарантований захист прав та надання допомоги постраждалим.

Раніше Фокус повідомляв, що цей документ Україна підписала ще у 2011 році, але донедавна він залишався не ратифікованим Верховною Радою.

Нагадаємо, що Кабмін запропонував Раді легалізувати медичний канабіс. Представники МОЗ підтримують такий законопроєкт, оскільки препарати на основі канабісу широко використовуються у західній медицині, зокрема для підвищення апетиту в людей, які проходять хімієтерапію.