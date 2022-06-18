Зеленський вніс законопроєкт щодо ратифікації Стамбульської конвенції: що це означає

Документ був підписаний нашою країною ще 2011 року, але парламент досі не ратифікував його. Конвенція передбачає захист від домашнього насильства.

Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції щодо запобігання насильству проти жінок і домашнього насильства. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

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Документ внесли до парламенту сьогодні, 18 червня. Його ініціатором є президент Зеленський. Мета документа — виконання міжнародних зобов'язань у сфері прав і основних свобод людини та інтерес осіб, які постраждали від домашнього насильства, а також забезпечення гарантії захисту їхніх прав і надання допомоги.

Для ратифікації документа його має розглянути парламент. Наразі дата розгляду невідома.

Що дасть ратифікація Стамбульської конвенції?

Україна ще у 2011 році підписала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству, проте з того часу парламент все ще не ратифікував її.

Основне завдання конвенції — уникнути будь-якої форми насильства проти жінок і підтримувати рівні права жінок та чоловіків. Також у ній є положення щодо захисту від домашнього насильства чоловіків і хлопчиків.

Український парламент довгий час не ратифікував документ через неправильне трактування, пише Радіо Свобода. У ньому є термін "гендер", який трактували як загрозу для концепції сім'ї.

Однак це не так. Конвенція не передбачає створення "третьої статі" або визнання її. Також немає жодних вимог щодо запровадження гендерної освіти. Сенс "гендера" в тому, щоб акцентувати увагу на тому, що жінка може стати жертвою насильства лише через те, що вона жінка.

Стамбульську конвенцію підписали 33 країни, з яких 12 її так само, як і Україна, не ратифікували. Вона набула чинності 2014 року.

Нагадаємо, 14 червня у ВР внесли законопроєкт про "прощення" боргів українцям щодо позик на транспорт або житло, які було знищено внаслідок вторгнення.

Раніше Кабмін запропонував парламенту легалізувати медичний канабіс.